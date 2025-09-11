當真あみ、広瀬すず・松岡茉優らとパシャリ！『ちはやふる』オフSHOTに「みんな可愛すぎる」「本当に最高」の声

9月11日、當真あみがInstagramを更新した。

【写真】「最高に爽やかで熱いドラマ」と反響の『ちはやふる −めぐり−』オフSHOTを公開

當真は、自身のInstagramアカウントにて、主人公の藍沢めぐる役を務めた日本テレビ系ドラマ『ちはやふる −めぐり−』が最終回を迎えたことを報告。

そして、ドラマの撮影を振り返り、「どれだけ台本で展開を知っていてもそれでも次に進みたいと、悔しいと思えたほど、めぐると一つになっていました」「撮影を共にした素敵な仲間たちと出会えて本当に幸せでした」などと綴った。

さらに、原作者や共演者、スタッフ、視聴者らに感謝を綴ると、めぐるが所属する梅園高校競技かるた部メンバーとの集合ショットをはじめとして、映画『ちはやふる』シリーズに出演していた広瀬すずや松岡茉優らとの写真も掲載した。

この投稿に対し、コメント欄には、「最高に爽やかで熱いドラマ」「泣いちゃった」「素敵な青春をありがとう」「見終わった直後からロス」「本当に最高だった」「素敵な写真」「みんな可愛すぎる」などの反響が寄せられている。

ドラマ『ちはやふる −めぐり−』は、競技かるたに青春をかける高校生たちの姿を熱く描いた大ヒット漫画『ちはやふる』を3部作で実写映画化したものをベースとし、その10年後の世界を、原作者・末次由紀も携わったオリジナルストーリーで展開した。