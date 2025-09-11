折り紙であそぶ3歳の女の子の元にやってきた超大型犬の子犬。イタズラをしようとして…手慣れすぎている衝撃の対処法を捉えたその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、5.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@yamanookukara』に投稿されたのは、生後7ヶ月のグレートピレニーズ「ぼんぼん」くんと、3歳の「LONO」ちゃんのお姿。この時、LONOちゃんはテーブルの上に折り紙を並べて遊ばれていたのだといいます。

そこにやってきたぼんぼんくん、一緒に遊びたかったのか、折り紙に興味があったのか…。イタズラをしようとばかりに近づくと…なんとLONOちゃんは、ノールックでサッと手を出して、ぼんぼんくんを制止したのだそう。

視線は折り紙のまま、しかし自分よりも大きな身体の持ち主であるぼんぼんくんを片手で制止してしまうそのお姿はさすがとしか言い様のない光景だったのだとか。

もっと小さな頃から超大型犬さんたちと暮らしてきたLONOちゃんの逞しく頼もしいお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「さすが大型犬チームのリーダー」「生まれた頃から暮らしているせいかもう扱い慣れてる」「仲良しだからできることですね」「つ、強い」「かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

愛犬たちと女の子の日常が大人気

末っ子のぼんぼんくんには、LONOちゃんというお姉さん、そしてグレートピレニーズ「シュシュ」ちゃん、トイプードル「ビビ」ちゃん、オールドイングリッシュシープドッグ「むぅむぅ」くんという頼りがいのある優しい先輩たちの存在があります。

性格も行動もそれぞれ、個性と愛情に溢れる大家族の山奥暮らしの様子は、日々多くの人々に多頭飼いや愛犬と子どもとの暮らしの魅力、たくさんの笑顔を発信し続けています。

