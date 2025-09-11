ビルケンシュトックの名品「MANTOVA」が復活！つやんとした『メリージェーン』が美しすぎる…

写真拡大 (全5枚)

BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）のメリージェーンスタイルに、アーカイブから復活した「MANTOVA（マントバ）」が新登場。

丸みのあるシルエットやレザーの質感など、見た目の美しさと履き心地の良さを両立した一足です。

9月13日（土）より、ビルケンシュトックの直営店と公式オンラインストア、ファッションブランド「Edition（エディション）」全店などで販売されますよ。

ビルケンシュトックのアーカイブ「MANTOVA」が復活！



2025年春夏シーズンに高い人気を集めた、ビルケンシュトックのメリージェーン。

そのシリーズに、アーカイブだった名品「MANTOVA」が復活して新登場します。

メリージェーンの新作はほかにも「SANTA CLARITA（サンタ クラリタ）」が仲間入りしているから、春夏に続き秋冬も話題になること間違いなし。

今回は、新登場の「MANTOVA」を詳しくご紹介します。

高級感ある見た目でコーデを格上げ



今年の「MANTOVA」（税込3万3000円）は、上質なレザーを使用した控えめな光沢感のアッパーで、今時な一足にアップデート。

クラシックな趣を残しながらも、洗練された上品な佇まいを演出してくれますよ。

ストラップ部分にある、ゴールドとシルバーの四角いバックルもおしゃれなアクセントに。

また、「MANTOVA」を象徴する丸みを帯びたつま先は、ビルケンシュトックならではの解剖学に基づいたフットベッド（インソール）から生まれたもの。

ソールは足のアーチを支えるほか、グリップ力など機能性を備えたことによって、長時間歩いても疲れにくいのがポイントです。

カラーは2色から選べるよ



カラーは、『オイスター』と『ブラック』の2色展開。

牡蠣の身のような『オイスター』は、ややグレーがかった白色が特徴です。ホワイトよりもまろやかだから、よりコーディネートになじみやすそう。

光沢感が美しい『ブラック』は、上品なスタイルに仕上げたい時などにおすすめです。

復活する名品モデルに注目



シンプルながらも、シルエットや素材で洗練された、おしゃれな「MANTOVA」。

歩きやすい機能性も備えているので、一度履いたらやみつきになっちゃうかも!?

アーカイブから復活したこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

ビルケンシュトック「MANTOVA」詳細
発売日：9月13日（土）
取扱店舗：ビルケンシュトック直営店、ビルケンシュトック 公式オンラインストア、エディション全店、トゥモローランド 公式オンラインストア

「MANTOVA」特集ページ
https://store.tomorrowland.co.jp/

参照元：株式会社 トゥモローランド プレスリリース