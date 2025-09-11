ÀéÍÕÍº´î¡õ¹â´äÎË¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Ë¥¸ー¥º¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¡ÙÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡½é¥é¥¤¥Ö¤â
¡¡ÀéÍÕÍº´î¤È¹â´äÎË¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Ë¥¸ー¥º¡ÊNijiz¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¡Ù¤ò9·î10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥¸ー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎÀéÍÕ¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Î¹â´ä¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¡£¥Ö¥ëー¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿²»³ÚÀ¤Ç¡¢2¿Í¤Ë¤è¤ëÂ¨¶½À¤Î¹â¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê°ìÈ¯¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÁ´14¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥¸ー¥º¤ÏÌó2Ç¯Á°¤Ë¡¢Åö»þ¹â´ä¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥º¥Ðー Brother¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼«Á³È¯À¸¤·¤¿Â¨¶½¤Î¥Ö¥ëー¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÀéÍÕ¤Ïº£Ç¯7·î3Æü¤Ë½é¤á¤ÆÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éËÜºî¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢12·î5Æü¤ËBLUE NOTE TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀéÍÕ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹â´ä¤¬¥²¥¹¥È»²²Ã¡£¥Ë¥¸ー¥º¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë