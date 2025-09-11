¡ÚU-22ÆüËÜÂåÉ½¡Ã23Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎÄÌ¿®Êí¡Û¡ÖA¡×É¾²Á¤Ï¸åÆ£¤ä¾®¿ù¤é£¶¿Í¡£ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖS¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡©
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇÂç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£³Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ó°Ì¤ÇÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢³ÆÁÈ£±°Ì¤È³ÆÁÈ£²°Ì¤Î¾å°Ì£´¤«¹ñ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Î¸¢Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡U-22À¤Âå¤ÎÂç²ñ¤Ë¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë20ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï£¹·îËö¤Ë³«Ëë¤¹¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç³¤³°ÁÈ¤ò¾·½¸¤·¤Ä¤Ä¡¢J¥¯¥é¥Ö¤äÂç³Ø¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Ç¥¹¥«¥Ã¥É¤òÁÈ¤ó¤Àº£Í½Áª¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ´Áª¼ê¤È»Ø´ø´±¤ò£µÃÊ³¬É¾²Á¡ÊS¢ªA¢ªB¢ªC¢ªD¡Ë¡£¡È¥é¡¼¥¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹½ÃÛ¡É¤ò´ð½à¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ÈøÍ´´õ»á¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆüËÜ¤ÎÀïÀÓ¡Û
¢§¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸B
Âè£±Àá¡§¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀï¡¡¡»£³¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿¿·Àî»Ö²»¡¢Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ë
Âè£²Àá¡§¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡¡¡»£²¡Ý£±
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡¢Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ë
Âè£³Àá¡§¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¡¡¡»£¶¡Ý£±
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿Àî¹çÆÁÌÒ£¡¢ÌðÅÄÎ¶Ç·²ð¡¢¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¢£GK¢£
£±¾®ÎÓ¾Å·¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£²»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£²¡Ë¡¦£²¼ºÅÀ
Âè£²Àï¤ÈÂè£³Àï¤ËÀèÈ¯¡£ÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷Åª¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤Ç¤â£±¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£GK¤ÎÀÕÇ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ç¤âÌµÆñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
12Æâ»³æÆÂÀ¡ÎÉ¾²Á¡ÏD
½Ð¾ìµÏ¿¡§¤Ê¤·
º£Í½Áª¤ÇÍ£°ì½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±Â³¤±¡¢GK¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌò³ä¤ò¿ë¹Ô¡£»î¹ç¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÅ°¤·¡¢·è¤·¤ÆÉå¤é¤º¤Ë£³»î¹ç¤òÀï¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
23ßÀ粼ÃÎ¹¯¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£±»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°¼ºÅÀ
Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¾·½¸¤Î¼é¸î¿À¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î½éÀï¤ËÀèÈ¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¯¥í¥¹¤ÏÎäÀÅ¤Ë½èÍý¡£¤¿¤À¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£DF¢£
£²¾¾ËÜÍÚæÆ¡ÎÉ¾²Á¡ÏA
½Ð¾ìµÏ¿¡§£³»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£²¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
¹â¹»£²Ç¯¼¡¤ÎÅß¤ËÉé¤Ã¤¿É¨¤ÎÂç²ø²æ¤«¤éÉü³è¡£´°Á´Éüµ¢¤Þ¤Ç£±Ç¯È¾¤òÍÊ¤·¤¿SB¤Ï¥®¥é¥®¥é´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¡££··î²¼½Ü¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬Æ±ÍÍ¤Ë½éÀï¤ÏÂ¤¬¤Ä¤Ã¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£º£¸å¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë±óÀ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£³±ÊÌî½¤ÅÔ¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£²»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
£··î²¼½Ü¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Í½Áª¤Î½éÀï¤ÏCB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢£²¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹ÈÆÍÑÀ¤â¸÷¤ë¡£
£´ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£²»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£²¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
º£Âç²ñ¤ÇÍ£°ì¡¢º£Ç¯£²·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëCB¤Ï£²¡¢£³ÀïÌÜ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÅýÎ¨ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢·Ú¤¤¥×¥ì¡¼¤ä¼«¿Ø¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¥ß¥¹¤â»¶¸«¡£½¸ÃæÎÏ¤Î°Ý»ý¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥óÄêÃå¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
£µ´ØÉÙ´ÓÂÀ¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£±»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤È¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤é¤·¤¤¹¶·âÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤ÇÆÃÄ¹¤òÈ¯´ø¡£³¤³°ÁÈ¤Î¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡U-22À¤Âå¤ÎÂç²ñ¤Ë¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë20ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤À¤Ê¤«¤Ç¡¢º£²ó¤Ï£¹·îËö¤Ë³«Ëë¤¹¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¾·½¸³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç³¤³°ÁÈ¤ò¾·½¸¤·¤Ä¤Ä¡¢J¥¯¥é¥Ö¤äÂç³Ø¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Ç¥¹¥«¥Ã¥É¤òÁÈ¤ó¤Àº£Í½Áª¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡£
¡ÚÆüËÜ¤ÎÀïÀÓ¡Û
¢§¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸B
Âè£±Àá¡§¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀï¡¡¡»£³¡Ý£°
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿¿·Àî»Ö²»¡¢Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ë
Âè£²Àá¡§¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼Àï¡¡¡»£²¡Ý£±
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¡¢Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¡Ë
Âè£³Àá¡§¥¯¥¦¥§¡¼¥ÈÀï¡¡¡»£¶¡Ý£±
¡ÊÆÀÅÀ¼Ô¡¿Àî¹çÆÁÌÒ£¡¢ÌðÅÄÎ¶Ç·²ð¡¢¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡¢¸åÆ£·¼²ð¡Ë
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¢£GK¢£
£±¾®ÎÓ¾Å·¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£²»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£²¡Ë¡¦£²¼ºÅÀ
Âè£²Àï¤ÈÂè£³Àï¤ËÀèÈ¯¡£ÎÏ¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼éÈ÷Åª¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤Î»î¹ç¤Ç¤â£±¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£GK¤ÎÀÕÇ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¤Î¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¡£¤¿¤À¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ç¤âÌµÆñ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
12Æâ»³æÆÂÀ¡ÎÉ¾²Á¡ÏD
½Ð¾ìµÏ¿¡§¤Ê¤·
º£Í½Áª¤ÇÍ£°ì½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎý½¬¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±Â³¤±¡¢GK¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÌò³ä¤ò¿ë¹Ô¡£»î¹ç¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËÅ°¤·¡¢·è¤·¤ÆÉå¤é¤º¤Ë£³»î¹ç¤òÀï¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
23ßÀ粼ÃÎ¹¯¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£±»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°¼ºÅÀ
Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó½é¾·½¸¤Î¼é¸î¿À¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î½éÀï¤ËÀèÈ¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¯¥í¥¹¤ÏÎäÀÅ¤Ë½èÍý¡£¤¿¤À¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ò½õ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£DF¢£
£²¾¾ËÜÍÚæÆ¡ÎÉ¾²Á¡ÏA
½Ð¾ìµÏ¿¡§£³»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£²¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
¹â¹»£²Ç¯¼¡¤ÎÅß¤ËÉé¤Ã¤¿É¨¤ÎÂç²ø²æ¤«¤éÉü³è¡£´°Á´Éüµ¢¤Þ¤Ç£±Ç¯È¾¤òÍÊ¤·¤¿SB¤Ï¥®¥é¥®¥é´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¡££··î²¼½Ü¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬Æ±ÍÍ¤Ë½éÀï¤ÏÂ¤¬¤Ä¤Ã¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀï¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£º£¸å¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë±óÀ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
£³±ÊÌî½¤ÅÔ¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£²»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
£··î²¼½Ü¤Î¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Í½Áª¤Î½éÀï¤ÏCB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢£²¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹ÈÆÍÑÀ¤â¸÷¤ë¡£
£´ÅÚ²°Ý¥Âç¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£²»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£²¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
º£Âç²ñ¤ÇÍ£°ì¡¢º£Ç¯£²·î¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëCB¤Ï£²¡¢£³ÀïÌÜ¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÅýÎ¨ÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢·Ú¤¤¥×¥ì¡¼¤ä¼«¿Ø¤ÇÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¥ß¥¹¤â»¶¸«¡£½¸ÃæÎÏ¤Î°Ý»ý¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥óÄêÃå¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
£µ´ØÉÙ´ÓÂÀ¡ÎÉ¾²Á¡ÏB
½Ð¾ìµÏ¿¡§£±»î¹ç¡ÊÀèÈ¯£±¡Ë¡¦£°ÆÀÅÀ
ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤º¸Â¤Î¥¥Ã¥¯¤È¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼½Ð¿È¤é¤·¤¤¹¶·âÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥¹¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÀï¤¤¤ÇÆÃÄ¹¤òÈ¯´ø¡£³¤³°ÁÈ¤Î¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼¡¤Î±óÀ¬¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£