鈴木亜美 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　歌手でタレントの鈴木亜美（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。「とある日の#あみーゴ私服」と、美脚のぞく私服姿を披露した。

【写真】「体型変わらないの凄い」美脚のぞく膝上丈の私服ショットを披露した鈴木亜美

　鈴木はブラウンのノースリーブ＆膝上丈パンツのセットアップに、黒いベルトと黒ブーツを合わせた私服ショットを公開。腕を上げてポーズを取っており、スラリと伸びた生足美脚を披露している。投稿では「まだまだ暑い日が続きますね 水分とって乗り切りましょう」と呼びかけた。

　この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「軽そうで素敵な私服！」「昔と変わらない」「全然体型変わらないの凄いね」などのコメントが寄せられている。

　鈴木は2016年7月に一般男性との結婚を発表し、翌年1月に長男、20年2月に次男、22年8月に長女を出産した。