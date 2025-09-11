43歳・鈴木亜美、美脚のぞく膝上丈の私服ショット「スタイル良すぎ」「体型変わらないの凄い」
歌手でタレントの鈴木亜美（43）が11日、自身のインスタグラムを更新。「とある日の#あみーゴ私服」と、美脚のぞく私服姿を披露した。
【写真】「体型変わらないの凄い」美脚のぞく膝上丈の私服ショットを披露した鈴木亜美
鈴木はブラウンのノースリーブ＆膝上丈パンツのセットアップに、黒いベルトと黒ブーツを合わせた私服ショットを公開。腕を上げてポーズを取っており、スラリと伸びた生足美脚を披露している。投稿では「まだまだ暑い日が続きますね 水分とって乗り切りましょう」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「軽そうで素敵な私服！」「昔と変わらない」「全然体型変わらないの凄いね」などのコメントが寄せられている。
鈴木は2016年7月に一般男性との結婚を発表し、翌年1月に長男、20年2月に次男、22年8月に長女を出産した。
