三田寛子、イケメン三男が24歳に！ 幼少期の“泣き顔”ショット公開「なんて可愛いんでしょう立派になられましたね」
俳優の三田寛子さんは9月11日、自身のInstagramを更新。24歳になった三男で歌舞伎役者の中村歌之助さんの誕生日を祝いました。
【写真】イケメン三男の子ども時代
また、「よく泣いてたよっちゃんが24歳 しみじみ 子育てが私を育てて幸せと力をくれた」と息子たちへの思いも明かしました。
ファンからは、「歌之助さん誕生日おめでとうございます」「子どもが誕生日を迎える度にしみじみしてしまうのは母親だからなのでしょうね」「なんて可愛いんでしょう立派になられましたね」「お母さんの愛情が伝わってきて、感動しました！」「ママはどんどんお母様に似てきてる」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
「子育てが私を育てて幸せと力をくれた」三田さんは「三男の歌之助が24歳になりました」とつづり、6枚の写真を投稿。息子たちの幼い頃の写真で、なぜか歌之助さんが泣いている姿が多めです。1枚目は泣き顔でかわいい浴衣を着た姿、2枚目では兄弟と笑顔を見せています。5枚目には三田さんの母親と思われる人物とのツーショットで、大切に育てられた様子が伝わってきます。
お盆休みの帰省ショットも8月18日にはお盆休みの帰省ショットを公開していた三田さん。ファンからは、「生まれ故郷はいいですよね〜」「京都って、のどかな感じですね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
