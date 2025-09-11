¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¹â¹»À¸¤¬Áª¤Ö¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¶Ã¤¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹â¹»À¸¤¬Áª¤ÖÁíÍýÂç¿Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¥·¥§¥¢¤·¡¢»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥ï¥«¥â¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¡×¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¤ËÊ¹¤¤¤¿!¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö1°Ì:°ÂÇÜ¿¸»°¡Ê13.0¡ó¡Ë¡¢2°Ì:¼«Ê¬¡Ê6.5¡ó¡Ë¡¢3°Ì:¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡Ê5.9¡ó¡Ë¡¢4°Ì:HIKAKIN¡Ê4.5¡ó¡Ë¡¢5°Ì:¶ÌÌÚÍº°ìÏº¡Ê4.0¡ó¡Ë¡¢6°Ì:ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê3.7¡ó¡Ë¡¢7°Ì:ÀÐÇËÌÐ¡Ê3.1¡ó¡Ë¡¢8°Ì:»³ËÜÂÀÏº¡Ê2.5¡ó¡Ë¡¢9°Ì:ÀÐ´Ý¿Æó¡Ê2.3¡ó¡Ë¡¢10°Ì:¤Ò¤í¤æ¤¡¦¾®ÌîÅÄµªÈþ¡Ê2.0¡ó¡Ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¹â¹»À¸¤¬Áª¤ó¤ÀÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¿Í¡£À¯¼£²ÈÎ¨¤¬·ë¹½¹â¤¤¤Î¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤ª¤¤¤é¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥ä¥à¥Á¥ã¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤½¤¦¡£¡£¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡