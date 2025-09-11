スタバ×BEAMS、2025年は全31アイテムを発売 トートバッグ･ボトル･ポーチ･エプロンなど

スターバックスコーヒージャパンは9月12日、BEAMS(ビームス)とコラボしたバッグや衣類など全16型(31アイテム)を発売する。

スターバックス公式オンラインストアと、「ビームスライフ横浜」店頭で取り扱う。発売日のオンラインストアの販売開始は、午前10時からを予定している。

〈通年で普段使いできるデザインに〉

両社のコラボはこれまでも展開してきたが、今回は新しいライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS(スターバックス スタンド バイ ビームス)』を始動する。その第1弾として、同プロジェクトを象徴する「CORE Collection(※通年販売を予定)」を含むコラボレーションウェアやボトルなどを展開。

新プロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS』

新ライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS』のコンセプトは、「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」。その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように、もっと自由に、もっとクリエイティブに過ごせるようなアイテムを取りそろえるという。

今回発売するラインは、通年使える普遍的なデザインと、日常のさまざまなシーンに馴染みやすいシンプルさを兼ね備えた「CORE Collection」。『STARBUCKS STAND by BEAMS』のロゴをあしらったTシャツやクルーネックスウェット、コーヒー豆を使用した後染め加工を施したデニムカバーオールやデニムパンツなど、日常に取り入れやすいアイテムを展開。ウェアのサイズ展開は、最大でXS〜XLを揃え、ユニセックスで楽しめる。

『STARBUCKS STAND by BEAMS』プロジェクトでは、今後も定期的に新アイテムを投下していく。スターバックスは、「季節やトレンドに合わせた新作にもぜひご期待ください」としている。

〈全16品(31アイテム)商品概要〉

今回発売する全16品(31アイテム)の詳細は以下の通り。価格表記はすべて税込。

◆STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル

スターバックス店舗で提供しているペーパーカップをモチーフにしたボトル。実容量は473ml。色は4種類「オレンジ」「グリーン」「ブラウン」「シルバー」。真空二重構造のステンレス製で、保温･保冷性に優れているという。正面は「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配した。背面にはサイレンロゴの型押しと、両社のロゴのレーザー刻印を施した。価格は5,800円。

STARBUCKS STAND by BEAMS ステンレスTOGOボトル

◆STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート

手提げとショルダーの2Way仕様のキャンバストートバッグ。カラー展開は「オフホワイト」「ブラウン」の2種。“FOR HERE OR TO GO”(店内利用またはお持ち帰り)というスターバックスらしいフレーズが描かれている。肩掛け用ストラップは、長さの調整も可能。価格は7,700円。

STARBUCKS STAND by BEAMS キャンバス LOGO トート

◆STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート

全体をPVC加工で覆った、クラフト紙のような風合いのバッグ。正面には「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを、背面にはスターバックスのサイレンロゴをプリントした。ハンドルは長さ調整が可能で、肩掛けも可能。底マチがあり、自立する設計となっている。価格は1万1,000円。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO PVC ショッパートート

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 2Way ナップサック

手持ちとナップサック型の2通りで使える商品。カラー展開は「グリーン」「ブラウン」の2種。軽量でコンパクトに折りたためるため、持ち運びにも向くという。価格は5,500円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 2Way ナップサック

◆STARBUCKS STAND by BEAMSケース付きスターバックス カード(入金済み)

カードケースと店舗で使える「スターバックスカード(2,000円入金済)」のセット。ブラウンを基調とし、全面に「STARBUCKS STAND by BEAMS」のロゴを配した総柄デザイン。スターバックスのみで販売する。ビームスライフ横浜では取り扱わない。価格は3,800円。

STARBUCKS STAND by BEAMSケース付きスターバックス カード(入金済み)

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ

大小サイズ違いのポーチセット。カラーバリエーションは2種類で「グリーン×オレンジ」と「ブラウン×グリーン」。スターバックスのドリンクの量にちなみ、大きいポーチには「TALL」、小さいポーチには「SHORT」と表記した。下部にシルバーリングが付いており、キーホルダー感覚でバッグなどに取り付けも可能。価格は2,970円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 2Set ポーチ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット

「STARBUCKS STAND by BEAMS」ロゴが全体にジャカード織りであしらわれたスローケット。色は「グリーン」「ブラウン」の2種類。価格は1万7,600円。

STARBUCKS STAND by BEAMS ジャカードスローケット

〈Tシャツ･デニム･キャップなども展開〉

そのほか、Tシャツやスウェット、デニムパンツといったアパレル商品も取りそろえる。

◆STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ

ONE SIZE。色は「グリーン」「ブラウン」の2種類。税込6,600円。

STARBUCKS STAND by BEAMS 6P LOGO キャップ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムパンツ

サイズは5種類「XS」「S」「M」「L」「XL」。色はブラックのみ。税込3万8,500円。

STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムパンツ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムカバーオール

サイズは5種類「XS」「S」「M」「L」「XL」。色はブラックのみ。税込4万4,000円。

STARBUCKS STAND by BEAMS ブラックデニムカバーオール

◆STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット

サイズは5種類「XS」「S」「M」「L」「XL」。色は3種類「オートミール」「グリーン」「ブラウン」。税込1万7,600円。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO クルースウェット

◆STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO Tシャツ

サイズは5種類「XS」「S」「M」「L」「XL」。色は3種類「ホワイト」「グリーン」「ブラウン」。税込8,800円。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO Tシャツ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン

ONE SIZE。色は「オフホワイト」「ブラウン」の2種類。税込6,600円。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ユーティリティ エプロン

◆STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ

大きさは幅53cm×H53cm。色は「ホワイト×グリーン」の1種類。税込2,970円。

STARBUCKS STAND by BEAMS バンダナ

◆STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ハンドタオル

大きさは幅34cm×高さ35cm。カラー展開は「グリーン」「ブラウン」「オレンジ」。税込2,420円。

STARBUCKS STAND by BEAMS LOGO ハンドタオル

◆STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス

大きさは2種類で、Sサイズ(靴のサイズ目安は23〜25cm)と、Mサイズ(靴のサイズ目安は25〜27cm)。カラー展開は「ホワイト」のみ。税込3,300円。

STARBUCKS STAND by BEAMS DRINK-ID ソックス

〈『STARBUCKS STAND by BEAMS』販売店舗〉

･スターバックス公式オンラインストア

･ビームス ライフ 横浜

神奈川県横浜市西区南幸1-3-1横浜モアーズ2F

電話番号:045-548-5305

営業時間:10:00〜21:00