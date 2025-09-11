¡Ö¸øÀµ¤ÊÁªµóÌóÂ«¡×¤È·³À¯¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢À¾Â¦¤ÏÈãÈ½
¡¡¡Ú¥Í¥Ô¥É¡¼¶¦Æ±¡Û¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï11Æü¤Ë¼óÅÔ¥Í¥Ô¥É¡¼¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢12·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÌ±À¯°Ü´É¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ç¸øÀµ¤ÊÁíÁªµó¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Áªµó¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤«¤éÂ³¤¯³°¸ò¤ä·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¤òÂÇ³«¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¡£À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¸øÊ¿À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¸«¤»¤«¤±¤ÎÁªµó¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·³À¯¤ÏÌ±¼çÇÉ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¾å¤Ç12·î¤«¤éÍèÇ¯1·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¡£12·î28Æü¤«¤é¤ÎÁíÁªµó¼Â»Ü¤ò¸øÉ½¸å¡¢Áª´É¤¬²ñ¸«¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¹ñ·³·ÏÀ¯ÅÞ¤Î¾¡Íø¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áªµó¤òÄÌ¤·¤Æ¿Æ·³À¯¸¢¼ùÎ©¤ÎÀµÅöÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£