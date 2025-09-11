Ž¢ÃËÀ¹¹Ç¯´üŽ£¤Ï30Âå¤«¤é¼«³Ð¤·»Ï¤á¤ë¡Ä²ÈÄí¤ÎÉÔÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëŽ¢¥¤¥é¥¤¥éŽ¥Ìµµ¤ÎÏŽ¥ÀÍß¸ºÂàŽ£¤òËÉ¤°ÊýË¡
¡ÖºÇ¶á¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¥¥Ä¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ø³Ø¹»¤Ï¤É¤¦¡©¡¡½ÉÂê¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀèÆü¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
40Âå¸åÈ¾¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Ç»¡¼¼¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾Ü¤·¤¯»Ç¤¦¤È¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç»Å»ö¤ÎÀÕÇ¤¤¬Áý¤¨¡¢µ¢Âð¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¥¯¥¿¥¯¥¿¤Î¾õÂÖ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÍÞ¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢50ÂåÁ°È¾¤ÎB¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤ÏµÙÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È²ÈÂ²¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤äÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬ºÇ¶á¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¤¬¤À¤ë¤¯¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½µËö¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¦¥È¥¦¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±üÍÍ¤Ï¡Ö»ä¤Ð¤«¤ê²È»ö¤ä»Ò¤É¤â¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢B¤µ¤ó¼«¿È¤â¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ä¤¤¡Ø²¶¤À¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶õµ¤¤¬¸±°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï°Õ³°¤ËÁá¤¤
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡Ö°ÊÁ°¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼ñÌ£¤Ë¶½Ì£¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈè¤ì¤¬È´¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¡ÊLOH¾É¸õ·²¡Ë¡×¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¤Ï¡¢30Âå¸åÈ¾¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤ò´¶¤¸¡¢¡ÈÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ÎÆþ¤ê¸ý¡É¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ö¡Ë¡£
¡öÆüËÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¡ô73 ¡ÁÍý²ò¡¦ÏÃÂê²½¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¡©¡ÁÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
¢£½÷À¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀáÌÜ¡×¤¬¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢²ÃÎð¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ËÈ¼¤¤ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ê¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¡Ë¤¬Äã²¼¤·¡¢¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£½÷À¤Î¹¹Ç¯´ü¤Î¤è¤¦¤ËÊÄ·Ð¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÀáÌÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£²ÈÂ²¤äÆ±Î½¤«¤é¡ÖºÇ¶áÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ½é¤á¤Æ°ÛÊÑ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡Ö¿ÈÂÎ¾É¾õ¡×¡ÖÀº¿À¾É¾õ¡×¡ÖÀµ¡Ç½¾É¾õ¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÈèÏ«´¶¤ä¸ª¤³¤ê¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¡¢È¯´À°Û¾ï¤Ê¤É¡¢Àº¿À¾É¾õ¤È¤Ï¡¢¿çÌ²¾ã³²¤ä¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤µ¡¢ÉÔ°Â´¶¤ä°ÕÍßÄã²¼¡¢½¸ÃæÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àµ¡Ç½¾É¾õ¤ÏÀÍß¸ºÂà¤äED¡ÊËÖµ¯ÉÔÁ´¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÀº¿ÀÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡ÖÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÃ±¤Ê¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Èº®Æ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÈÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ã¤¤¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ç¤ÏÄ«Êý¤Îµ¤Ê¬¤¬Èæ³ÓÅªÎÉ¤¯¡¢Í¼Êý¤ËÍî¤Á¹þ¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ç¤ÏÄ«¤Ëµ¤Ê¬¤¬°¤¯Í¼Êý¤Ë¾å¤¬¤ë¡ÖÆüÆâÊÑÆ°¡×¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Î¾¼Ô¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Â°×¤Ê¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¢£ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë6¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÂå¼Õ¡¦¹çÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÚÁÇ¤äÊä°ø»Ò¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡Ë¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¼¡¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê6¤Ä¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡°¡±ô¡ÊZn¡Ë
°¡±ô¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¹çÀ®¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¹ÚÁÇ¤Î³èÀ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÄã¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó·ì¾É¤ä¡¢ÀÍßÄã²¼¡¢Àº»Ò¿ô¸º¾¯¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²´éÚ¡¢µíÆù¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼ï¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥Ó¥¿¥ß¥óD
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÊ¬Èç¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àº»Ò·ÁÀ®¤ä¶ÚÆùÎÌ°Ý»ý¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤â»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÔÂ¤¹¤ë¤È·ìÃæ¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÇ»ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºú¡¢¤¤¤ï¤·¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¢¤¤Î¤³¡Ê´³¤·¤·¤¤¤¿¤±¡Ë¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
£ÎÉ¼Á¤Ê»é¼Á¡Ê¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡ÌEPA¡¦DHA¡Í¡Ë
¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¤Ï¡¢ÀºÁã¤ÎºÙË¦Ëì¤ÎÎ®Æ°À¤òÊÝ¤Á¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£ËýÀ±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â´ÖÀÜÅª¤Ë¥Û¥ë¥â¥ó»ºÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ð¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥¢¥¸¡¢¥µ¡¼¥â¥ó¤Ê¤É¤Îµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á
¤¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ï¡¢¶ÚÆù¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¹ÚÁÇ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íñ¡¢µíÆù¡¢ÆÚÆù¡¢·Ü¶»Æù¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¡ÊÆÃ¤ËB6¡¦B12¡¦ÍÕ»À¡Ë
¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÂå¼Õ¤ä¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¹çÀ®¤ò²ð¤·¤Æ»ë¾²²¼Éô¡½²¼¿âÂÎ¡½ÀÁ£¼´¡ÊHPG¼´¡Ë¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤òºî¤ê¡¢µ¤Ê¬¤Î°ÂÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÚÆù¡¢¥ì¥Ð¡¼¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¢ÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¦¹³»À²½¥Ó¥¿¥ß¥ó¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¦E¡Ë
ÀºÁã¤Î»À²½¥À¥á¡¼¥¸¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊ¬Èç´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óC¤Ï¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥¥¦¥¤¡¢´»µÌÎà¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤Ï¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²ÈÄí¤Î¶õµ¤¡×¤òÀ°¤¨¤ë¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÄí¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¤¥é¤äÌµµ¤ÎÏ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ä¿Æ»Ò´Ø·¸¤ÎËà»¤¤òÀ¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È²ÈÄí¤Î¶õµ¤Á´ÂÎ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Í¼¿©¤ò½¤Éü¤Î¾ì¤È¤¹¤ë¿©½¬´·²þ³×¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²ÃÄÝ³¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ëÍ¼¿©¤Ç²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Ð²ÈÄíÆâ¤Î¶õµ¤¤â¹¥Å¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È1¡äÅü¼Á²áÂ¿¤òÈò¤±¤ë
·ìÅüÃÍ¤ÎÍð¹â²¼¤Ï´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤ò°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤ÏÀºÀ½ÅÙ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¡Ê¸¼ÊÆ¡¢Á´Î³¥Ñ¥ó¡Ë¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È2¡ä¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡¦¹â¥ß¥Í¥é¥ë¤Î°ìÉÊ¤ò²Ã¤¨¤ë
¡ã¥Ý¥¤¥ó¥È3¡ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹
²á¾ê¤Ê°û¼ò¤Ï¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ò²¼¤²¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤â°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£°û¼òÂåÂØ¤Î¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤È¡¢ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò°ì½ï¤ËÀÝ¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Ã¤Æ¹¹Ç¯´ü¡©¡ÖÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤¯¤Ù¤¥µ¥¤¥ó¡×
¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬2½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Î²þÁ±¤ÏÆñ¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈèÏ«¤ä·ñÂÕ´¶
¡¦¶¯¤¤¥¤¥é¥¤¥é¤äÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ
¡¦ÀÍß¤äËÖµ¯µ¡Ç½¤ÎÄã²¼
¡¦¿çÌ²¾ã³²¤¬ËýÀ²½
¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Æâ²Ê¤äÈçÇ¢´ï²Ê¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü³°Íè¤Î¼õ¿Ç¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÃÍ¤òÂ¬Äê¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸³è½¬´·²þÁ±¡¢´ÁÊýÌô¡¢ÌôÊªÎÅË¡¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÊä½¼ÎÅË¡¡ÊTRT¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÊä½¼ÎÅË¡¡ÊTRT¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Ãí°ÕÅÀ¤ÈÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TRT¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÃÍ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ËÍ¸úÀ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÉûºîÍÑ¤äÄ¹´üÅª¥ê¥¹¥¯¡É¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿µ½Å¤ÊÅ¬±þÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¹ñÆâ³°¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ä¸¦µæÊó¹ð¤è¤ê¡Ë¡£
1¡¥ÀÖ·ìµåÁý²Ã¡ÊÂ¿·ì¾É¡Ë
¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó¤ÏÀÖ·ìµå»ºÀ¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ì±ÕÇ´ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¡¢·ìÀò¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äê´üÅª¤Ê·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥Ø¥Þ¥È¥¯¥ê¥Ã¥ÈÃÍ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡¥Á°Î©Á£¤Ø¤Î±Æ¶Á
Á°Î©Á£ÈîÂç¾É¤Î°²½¤ä¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¤¬ÀøºßÅª¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÁý¿£¤òÂ¥¤¹²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼£ÎÅ³«»ÏÁ°¤ÎPSAÂ¬Äê¤ÈÈçÇ¢´ï²ÊÅªÉ¾²Á¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
3¡¥¿´·ì´É·Ï¥¤¥Ù¥ó¥È
¹âÎðÃËÀ¤ä¿´¼À´µ´û±ý¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Î¥ê¥¹¥¯Áý²Ã¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
4¡¥Àº»Ò¿ô¸º¾¯¡¦ÉÔÇ¥
TRT¤ÏÀºÁã¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥ó»ºÀ¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Àº»Ò·ÁÀ®¤¬¸º¾¯¤·¡¢°ì»þÅª¤ËÉÔÇ¥¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡¥¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉûºîÍÑ
¥Ë¥¥Ó¡¦»éÀÈ©¡¢¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤Î°²½¡¢ÆýË¼¤Î¼ð¤ì¡ÊÃËÀÆýË¼¡Ë¤Ê¤É¡£
TRT¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¨¤ÐÀ¸³è¤Î¼Á¤ò²þÁ±¤¹¤ëÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖËâË¡¤Î¼£ÎÅ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬±þ¤òËþ¤¿¤¹¿Í¤Ë¸Â¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤È°å»Õ¤Î´ÆÆÄ²¼¤Ç¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹ñºÝÅª¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï±ÉÍÜ¡¦±¿Æ°¡¦¿çÌ²¤Ê¤ÉÀ¸³è½¬´·¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë°å»Õ¤È½½Ê¬¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¿©¤ÙÊý¤Ò¤È¤Ä¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡¢²ÈÂ²¤ÎÌ¤Íè
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Î½ÉÌ¿¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±ÉÍÜ¡¦±¿Æ°¡¦µÙÍÜ¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¾É¾õ¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¿©»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¥Û¥ë¥â¥ó´Ä¶¤òºî¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
30Âå¡¦40Âå¤«¤é°Õ¼±Åª¤Ë¿©½¬´·¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢50Âå¡¦60Âå¤Ç¤Î¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏËÜ¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤ä²ÈÂ²¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉ×¤Î¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²ÈÄí¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡×¡£º£Æü¤Î¿©Âî¤«¤é¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
³á ¾°»Ö¡Ê¤«¤¸¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÉÙ»³¸©½Ð¿È¡£ÉÙ»³°å²ÊÌô²ÊÂç³Ø¡Ê¸½ÉÙ»³Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£°å³ØÇî»Î¡£Áí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¤È¤·¤Æ´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¿Ç»¡¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÂÎ¤ÎÉÔÄ´¡×¤Ë±ÉÍÜ³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤«¤é¼£ÎÅ¤ÈÀ¸³è»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¨¡¢»ä¤Ã¤Æ±ÉÍÜ¼ºÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¤½¤ÎÉÔÄ´¤ÏÉÂµ¤¤Ç¤Ê¤¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡ª¡Ù¡Ø¤¨¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜ¼ºÄ´¤À¤Ã¤¿¤Î¡© ¤½¤ÎÉÔÄ´¤Ï¿©»ö¤Ç²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ê¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê³á¤ÎÌÚÆâ²Ê°å±¡±¡Ä¹ ³á ¾°»Ö¡Ë