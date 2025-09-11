彼氏が密かに思っている！？【彼女に直してほしいところ】とは…？

恋人と付きあっていくなかで、ふと「ここはもう少し直してほしいな」と感じることありますよね。実は男性も、彼女に対して密かに思っている不満がたくさんあるかも…！？今回は、多くの男性が思う「彼女に直してほしいところ」を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

返信のタイミングや内容

男性も多くの女性と同じように、恋人からの連絡のタイミングや内容で不安になることがあります。 特に返信が遅かったり、短文やスタンプだけだと「自分に関心があるのかな」と疑問を持たせてしまうことも…。 忙しいときは簡単な一言だけでも、「今忙しいけど後で返すね」と伝えるだけで、彼は安心するでしょう。 連絡の取り方に少し気を使うだけで、余計な誤解を避けられますよ。

感情の起伏が激しい

男性は、女性の感情の変化に戸惑ってしまうこともしばしばあります。 喜怒哀楽が激しく出すぎると、彼はどう接したらいいかわからず、疲れてしまうかも。 例えば、些細なことで怒ったり、急に落ち込んだりすると、男性は「自分が悪いのかな」と心配になってしまいます。 もちろん感情を押し殺す必要はありませんが、表現の仕方やタイミングを少し調整してみることも大切ですよ。

自分の都合や気分を優先しすぎる

男性が彼女に最も直してほしいと感じるのは、彼女の自分勝手さです。 例えば、デートの予定や相談ごとなどで、自分の気分や都合だけを優先されると、男性は少し寂しさを感じてしまうかも。 急に予定をキャンセルしたり、話を聞かずに自分の意見だけ通そうとする姿勢は、信頼感にも影響します。 日常の小さな配慮や、彼の意見も尊重する姿勢を見せるだけで、彼は「自分のことを大事にしてくれている」と感じ、愛情が深まるかもしれません。 いかがでしたか？ 今回は、多くの男性が思う「彼女に直してほしいところ」をご紹介しました。 今回ご紹介したポイントを意識するだけで、彼との距離感がグッと近くなり、よりよい関係を築くことができるかも。 ぜひ、参考にしてみてくださいね！

ライター Ray WEB編集部