なにわ男子・大西流星「1番のツヤ肌」“推し”告白「お姫様抱っこされている気分になる」瞬間とは？
【モデルプレス＝2025/09/11】なにわ男子の大西流星が10日、フジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（毎週水曜よる9時〜）に出演。自身の「推し」について明かした。
【写真】大西流星、“オタ活”の様子公開
「推し活の美容・健康効果SP」をテーマにトークが展開されたこの日。新幹線が“推し”だという大西は、「新幹線での旅がオフの日のリフレッシュになってるんですよ。新幹線って乗り物って感覚じゃなくて『仲間』」と新幹線への想いを熱く語った。
そして「新幹線の何型が好き？」と問われると、大西は「北陸新幹線のE7系かがやきが大好きで」と推しの新幹線を明かし、「E7系のフォルムっていうのは唯一無二なので、その子はたぶん一生推すと思います」と話した。そして、朝いちばんの新幹線を「1番のツヤ肌やと思ってる」とも口にし、「新幹線漫談してるだけちゃうの？」とツッコまれる場面もあった。
大西は自身のことを「乗り鉄」だと言い、「鉄道に乗ってる瞬間とか新幹線が自分を運んでくれてるみたいな…、お姫様抱っこされている気分になるんですよ」と乗車中の気持ちを告白。さらに「可愛い、大好き」と思わず口にしながら写真を撮るという大西は、「新幹線って連結するじゃないですか。あの瞬間が大好きで。キスシーンって呼んでる」と独特なたとえで愛を爆発させ、スタジオの笑いを誘った。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆大西流星「推し」を告白「一生推すと思う」
◆大西流星、新幹線愛を熱弁「お姫様抱っこされてる気分に」
