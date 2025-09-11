栗原恵 （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/11】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの米粉パンを公開した。

【写真】栗原恵、米粉パン作りの様子公開

◆栗原恵、手作り米粉パンを披露


栗原はストーリーズにて、オーブンでこんがり焼き上げられた100％米粉パンを披露。ストーリーズにはパン作りの工程も載せている。

ファンからは「お店かと思った」「美味しそう」「クオリティ高い」「尊敬です」「手作りすごい」「参考になる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

