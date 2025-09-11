元バレー日本代表・栗原恵、手作り米粉パン披露「お店かと思った」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/11】元バレーボール女子日本代表のエースで、現在はスポーツキャスター、モデル、タレントとしても活躍する栗原恵が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの米粉パンを公開した。
【写真】栗原恵、米粉パン作りの様子公開
栗原はストーリーズにて、オーブンでこんがり焼き上げられた100％米粉パンを披露。ストーリーズにはパン作りの工程も載せている。
ファンからは「お店かと思った」「美味しそう」「クオリティ高い」「尊敬です」「手作りすごい」「参考になる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
