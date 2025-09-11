「ちはやふる」上白石萌音、直筆美文字でつづった想いに反響 教室での集合オフショットも公開
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の上白石萌音が10日、自身のInstagramを更新。「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）にて共演した生徒役との集合ショットや作品への想いをつづった直筆メッセージを公開した。
【写真】上白石萌音が美文字で記した和歌
同日に最終話を迎えた女優の當真あみが主演を務める「ちはやふる−めぐり−」に、梅園高校競技かるた部顧問の大江奏役で出演していた上白石。「『ちはやふる−めぐり−』ありがとうございました！！」と感謝の言葉とともに藍沢めぐる役の當真、白野風希役の齋藤潤、与野草太役の山時聡真、村田千江莉役の嵐莉菜、八雲力役の坂元愛登の5人の部員たちと撮影した集合写真を披露。また、本作の映画シリーズからともに出演している駒野勉役・森永悠希との2ショットも公開した。
さらに上白石は、競技かるたの試合ではじめに読まれる序歌だという「難波津に咲くやこの花 冬ごもり 今を春べと 咲くやこの花」と和歌を書いたものや「再び巡り合えた青春は、青春に終わりのないことを教えてくれました。宝物です。ありがとうございました！」と作品への想いや感謝などが丁寧な文字で書かれたメッセージも公開した。この投稿に、ファンからは「メンバーみんな大好き」「とても素敵な字」「誠実さが伝わる」「最高のドラマでした」「大切な宝物に出会えてよかった」「素敵な作品をありがとうございました」などと続々と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌音「ちはやふる−めぐり−」生徒たちとの教室ショット公開
◆上白石萌音「ちはやふる−めぐり−」への想いをつづった直筆メッセージ公開
