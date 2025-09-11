RIKACO、手作り朝食公開 セカンドハウスでの朝の様子に「お手軽で美味しそう」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/09/11】タレントのRIKACOが9月10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身のセカンドハウスで朝食を作る様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】RIKACO、セカンドハウスで手料理披露
海辺のセカンドハウスでの朝のルーティンを映した動画の中で、朝食を作る様子も公開。シーチキンを入れた、スペイン風オムレツ、バナナヨーグルトやぶどうパンといったラインナップの優雅な朝食の様子が映し出された。
これを受けて、コメント欄では「こんな朝を送ってみたい」「お手軽で美味しそう」「真似したい」「素敵な朝」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】RIKACO、セカンドハウスで手料理披露
◆RIKACO、手作り朝食を公開
海辺のセカンドハウスでの朝のルーティンを映した動画の中で、朝食を作る様子も公開。シーチキンを入れた、スペイン風オムレツ、バナナヨーグルトやぶどうパンといったラインナップの優雅な朝食の様子が映し出された。
これを受けて、コメント欄では「こんな朝を送ってみたい」「お手軽で美味しそう」「真似したい」「素敵な朝」などの声が届いている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】