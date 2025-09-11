与田祐希（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/11】元乃木坂46の与田祐希が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの作り置き料理を公開し、反響が寄せられている。

【写真】与田祐希「美味しそう」と話題の作り置き料理

◆与田祐希、手作りの作り置き料理公開


与田は「生姜焼きてきなやつ」と添え、白米と皿に盛り付けられた生姜焼きを公開。続く投稿では「もも肉の甘辛炒めてきなやつ」と手料理を披露し、「作り置きが増えました もりもり食べてがんばります！」とつづっている。

この投稿にファンからは「自炊しててえらい」「作り置きさすがです」「たくさん食べてね」「美味しそう」「お仕事も自炊も応援してます」など声が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】