与田祐希、手作りの作り置き料理公開「もりもり食べてがんばります」
【モデルプレス＝2025/09/11】元乃木坂46の与田祐希が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの作り置き料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】与田祐希「美味しそう」と話題の作り置き料理
与田は「生姜焼きてきなやつ」と添え、白米と皿に盛り付けられた生姜焼きを公開。続く投稿では「もも肉の甘辛炒めてきなやつ」と手料理を披露し、「作り置きが増えました もりもり食べてがんばります！」とつづっている。
この投稿にファンからは「自炊しててえらい」「作り置きさすがです」「たくさん食べてね」「美味しそう」「お仕事も自炊も応援してます」など声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】与田祐希「美味しそう」と話題の作り置き料理
◆与田祐希、手作りの作り置き料理公開
与田は「生姜焼きてきなやつ」と添え、白米と皿に盛り付けられた生姜焼きを公開。続く投稿では「もも肉の甘辛炒めてきなやつ」と手料理を披露し、「作り置きが増えました もりもり食べてがんばります！」とつづっている。
この投稿にファンからは「自炊しててえらい」「作り置きさすがです」「たくさん食べてね」「美味しそう」「お仕事も自炊も応援してます」など声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】