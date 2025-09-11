「狙いすぎでしょ…」と男をシラケさせる勘違いモテテク９パターン
多くの女性が実践している「モテテク」には、おそらくどれも一理あるのでしょう。しかしながら、どんな技も、むやみやたらに連発すると、男性の警戒心を無駄にあおることになってしまうようです。そこで今回は、独身男性の生の声を参考に「『狙いすぎでしょ…』と男をシラケさせる勘違いモテテク」をご紹介します。
【１】天ぷらを食べた後のような「テッカテカのくちびる」
「プルップルならキスしたくなるけど…」（20代男性）というように、リップグロスを塗りすぎた唇は、男性を興ざめさせるようです。リップクリームだけで自然な潤いを保っている唇のほうが、むしろ男心をそそりそうです。
【２】太ももタッチや腕を組む「露骨すぎるスキンシップ」
「美人局かと思う」（20代男性）というように、大胆すぎるタッチは、男性の警戒心をあおるだけのようです。腕をツンツンする、人ごみで手を繋ぐ、熱っぽいおでこに手を当てて体温を診るなど、想定外のタイミングで行われる自然なスキンシップが男性を「ドキッ」とさせるのではないでしょうか。
【３】演技が見透かされて寒い「酔いつぶれたフリ」
「お酒の力で騙すなんてちょっと姑息ですよね」（20代男性）というように、飲みすぎて酔ったふりをしても、大概の男性に見ぬかれてしまうようです。酔って前後不覚になるよりも、ほろ酔いでニコニコしている女の子のほうが、男性に親しみやすさを感じさせるでしょう。
【４】男性が気まずさのあまり目を逸らす「大サービスの谷間」
「『男って単純（笑）』と思われたくないから見ない！」（20代男性）というように、胸元を強調した結果、目を逸らされてしまうケースです。自信があるからと見せつけるよりも、「隠しているのに見えてしまう感」を演出したほうが、男心をつかめるのではないでしょうか。
【５】あきらかに地声ではない「甲高いアニメ声」
「きっと萌え豚も激怒するよ、その声」（20代男性）というように、媚びるような調子の声が、男性の反感を買ってしまうパターンです。頑張ってアニメ声を出そうとするより、ゆっくり、落ち着いて会話を楽しむほうが、相手からの印象を良くするでしょう。
【６】わざとらしいドジの後の「ペロッと舌を出して『テヘッ』」
「『ドジキャラ気取るんじゃねぇ！』と心の中で叫びました」（20代男性）というように、失敗したときに、ベタな昭和リアクションをするのも、男性をイラッとさせるようです。そもそも男性は、ただドジが好きなのではなく、失敗して本気で恥ずかしがっている顔に萌えるのかもしれません。
【７】心を込めず連射する「『すごーい！』という相槌」
「とにかく褒めろってどこかで読んだんでしょ」（10代男性）というように、ワンパターンすぎる相槌が、男性のテンションをダダ下がりさせてしまうことも。「えーホント？」「大変じゃなかった？」などと、ときおり変化球を織り交ぜたいところです。
【８】男性があざとさを感じて引く「つくり込まれた上目づかい」
「俺は騙されないぞ、と思ってしまう」（20代男性）というように、計算された上目づかいが原因で、「信用できない女」というレッテルを貼られるおそれもあります。行きすぎたブリッコに見られないように、男性との身長差を生かした立ち方や座り方を意識するなど、自然と上目づかいになるシチュエーションをつくるようにしてはいかがでしょうか。
【９】めったやたらに口をとがらせる「不自然なアヒル口」
「天然以外は認めない！ニセモノは唇が前に出すぎたりして変」（20代男性）というように、男受けを狙ったアヒル口は作りモノだとすぐバレるようです。無理をして口のカタチを変えるよりも、男性との会話の中身に神経を使ったほうがいいかもしれません。
演じていることがバレると、スベるリスクが高いようです。どうせやるなら、自然体でできるようなモテテクを選びましょう。（外山武史）
