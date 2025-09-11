村上佳菜子 （C）ORICON NewS inc.

　プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（30）が10日、自身のインスタグラムを更新。「色んな所でくるりんぱ」と書き出し、ベトナム旅行の思い出が詰まった動画を公開した。

【動画】「可愛い素敵」“夫”らしき手を握りベトナムを満喫する村上佳菜子

　村上は、夫らしき人物の手を握り、軽やかに回るとシーンが変わる“映え動画”を披露。回るたびに村上の衣装も変わり、トレーニングウェアからビキニ、胸元をチラ見せした私服など、引き締まったボディが際立つスタイリングで動画を彩っている。

　笑顔で回る背景は、緑豊かな場所から海、海からまた緑が多い場所へと変わり、ベトナム各地を満喫した様子を垣間見せた。

　この投稿にファンからは「可愛い素敵な動画。癒されちゃう　佳菜子ちゃんの手を握ってくれてるのは…豊さんだね　ラブラブ」「めっちゃ幸せなの伝わるし、何より可愛すぎる」「さすがターン？がキレイ」などの声が寄せられている。