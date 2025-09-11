菜々緒、油性マジックでちいかわ＆ハチワレの“一発描き”イラストに反響「えっうますぎる」「めっちゃ可愛いーーー!!!」
モデルで俳優の菜々緒（36）が9日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。「ファンミーティング景品にサイン入れ作業中」のコメントとともに、人気作品『ちいかわ』のキャラクターイラストを“一発描き”する様子をとらえた動画が公開された。
【動画】「めっちゃ可愛いーーー!!!」ちいかわ＆ハチワレの見事な“一発描き”を披露した菜々緒
続けて「ちいかわにどハマりの菜々緒です」と記され、投稿された動画では、菜々緒がスマホの画面を“お手本”にしながら、油性マジックで「ちいかわ」と「ハチワレ」のかわいらしいイラストを見事に描き上げた。
この投稿にファンからは「えっうますぎる!!」「書いている菜々緒様天使すぎる」「ちいかわも可愛いけど書いてる菜々緒さんが1番可愛い 絵上手！」「当たられた方々、幸せですね」「えっ､ちいかわだね、菜々緒さんが描いてるのがエモいね」「めっちゃ可愛いーーー!!!」などのコメントが寄せられている。
