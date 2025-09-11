news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トレーラー、台所にめり込む 住人、間一髪で…」のニュースについてお伝えします。

「運転席が民家に突っ込んで原形をとどめていません。民家の入り口も大きく大破しているのが確認できます」

外からは運転席が見えないほど民家にめり込んだトレーラー。警察によりますと、11日午前7時前、岐阜県郡上市の片側1車線の国道沿いでトレーラーが民家に突っ込む事故が発生。

事故当時、この家には80代女性と50代の義理の娘がいましたが無事でした。

住人（50代）「音がすごかったです。地震かと思いました」

家の中を見せてもらうと…。トレーラーが直撃したのは、台所。

壊れた家の壁や車の部品などで床が見えない状態になっていました。

事故の直前、住人の80代女性は朝食を準備するため台所に行こうとしていたといいます。

住人（80代）「食事の準備に行こうかなとそこまで行ったんだけど、ちょっと戻ってきて。そしたらトラック（トレーラー）が入ってきて。『なにこれー』と大きな声が思わず出ちゃって。命拾いしたね」

間一髪、トレーラーの直撃を逃れたといいます。トレーラーを運転していた42歳の男性は軽傷で、警察の聞き取りに応じています。