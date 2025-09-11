ÉÙ»Î»³¤Î¡ÖÃÆ´ÝÅÐ»³¡×¤Û¤Ü²ò¾Ã¡¡µÈÅÄ¥ë¡¼¥È¡¢µ¬À©ÁÕ¸ù
¡¡»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ï11Æü¡¢ÉÙ»Î»³¤Î³«»³´ü´Ö¡Ê7·î1Æü¡Á9·î10Æü¡Ë½ªÎ»¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¸©Â¦ÅÐ»³Æ»¡ÖµÈÅÄ¥ë¡¼¥È¡×¤ÎÅÐ»³¼Ô¿ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£14Ëü2814¿Í¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±»þ´ü¤è¤êÌó1Ëü¿ÍÁý²Ã¡£ºòÇ¯¤«¤é¤Îµ¬À©¤¬ÁÕ¸ù¤·¡¢ÌëÄÌ¤·ÅÐ¤ë¡ÖÃÆ´ÝÅÐ»³¡×¤ÎÌäÂê¤Ï¤Û¤Ü²ò¾Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»Ô¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÅÐ»³¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÅÐ»³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢³°¹ñ¿Í¤Ï5Ëü340¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»³Íü¸©¤ÏºòÇ¯¡¢ÃÆ´ÝÅÐ»³ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢5¹çÌÜ¤ËÆþ»³µ¬À©¥²¡¼¥È¤òÆ³Æþ¡£¸á¸å4»þ¤«¤éÍâ¸áÁ°3»þ¤Þ¤Ç¥²¡¼¥È¤òÊÄº¿¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÊÄº¿³«»Ï¤ò¸á¸å2»þ¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸©¿¦°÷¤Î¡ÖÉÙ»Î»³¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¸¢¸Â¤ò¶¯¤á¡¢·ÚÁõ¤Ç¤ÎÆþ»³¤òµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£