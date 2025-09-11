秋冬の新作♡トリンプ「優々ブラ」と「SMART BALANCE」で叶える快適と美シルエット

女性の毎日に寄り添い、美しいシルエットと快適さを両立させるトリンプの秋冬新作が登場しました。「優々ブラ」はノンワイヤーでありながらワイヤーブラのような華やかさを備え、軽やかな着けごこちを実現。また人気シリーズ「SMART BALANCE」からは、体型の変化に寄り添う快適なノンワイヤーインナーが展開されています。どちらも秋冬の装いを美しく引き立ててくれるアイテムです。

ノンワイヤーなのに華やか「優々ブラ」

9月10日（水）発売の「優々ブラ」は、ワイヤーの窮屈さが苦手な方におすすめの新作。エンジェルクッションライト素材を使用し、通気性・耐久性・保形性に優れています。

つる植物の女王・クレマチスをモチーフにした編みレースが、ノンワイヤーとは思えない華やかさを演出♡背部はフラット仕様でテープレス。くい込みにくくアウターに響きにくいのも嬉しいポイントです。

体型の変化に寄り添う「SMART BALANCE」

人気のグローバル・ノンワイヤーシリーズ「SMART BALANCE」は、身体の動きやサイズ変化に柔軟に対応。

ソフトストレッチカップⓇと伸縮性のあるストラップで自然なフィット感を実現し、肩ひものズレを防ぐデルタマジックを採用。

背部は4列ホック仕様で、朝夕や月の周期で変化する体型にも寄り添います。小花柄レースが軽やかにあしらわれ、トップスにも響きにくいデザインです♪

まとめ♡秋冬を彩るトリンプ新作

「優々ブラ」と「SMART BALANCE」は、どちらもノンワイヤーでありながら快適さと美しいシルエットを両立するシリーズです。忙しい日常の中でも、自分らしく心地よく過ごしたい女性にぴったり♡

季節の装いをさらに美しく引き立ててくれる頼れるパートナーです。この秋冬は、トリンプの新作インナーで快適さと華やかさを手に入れてみませんか？