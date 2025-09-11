アニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」の国木田花丸役などで知られる声優で 歌手の高槻かなこが11日までにYouTubeチャンネルを更新。結婚相手をめぐる一部の臆測を否定した。

高槻は昨年12月に結婚を発表した際には、お相手について詳細は明かしていなかったが、今回「【真相を】インドの王族と結婚したって本当？【お話しします】」と題した動画を公開。「ついにこの件をお話する時が来た。世間を騒がせているあの件について真相をお話します」と切り出し、スタッフから「王族の方と結婚したんですか？」との質問には「本当にありえない。みんなネットの情報信じすぎだから」と笑って否定した。

続けて「2月くらいにインターネットに私と思われる人の、ある写真が流出しまして。インドの結婚式の写真が流出したんです」「そうしたら本当にもう、無いことがたくさん出てきて…」とSNS上で臆測が広がっていたことに言及。「真相を話しますと、私の旦那さんは国籍がインドの方で、インド出身のインドの方です。ただ、日本にはもう12年くらい住んでいるので、日本語もペラペラの方でございます。王族ではなく、普通に大学から日本に留学制度で来て、日本で就職もして日系企業で働いているサラリーマンです」とお相手を紹介した。

流出していた写真については「間違いなく私です。私の結婚式です」と認めた上で、SNS上で臆測が拡散したことに「本当に勝手に『この人はナントカグループの御曹司で…』みたいなことを書く人がいる。本当にびっくり。全然違うのに。フェイクニュースとして流す人をめちゃくちゃ信じる人がいるというのも私はもうびっくりした。こんなに人って簡単にだまされるんだなって」と思いを語った。

また、お相手に関して「一般の方なので触れないでほしいな」と訴え、「私からしてちょっと嫌だなって思うのは、本当にたまたま外国人の方と結婚したっていうだけなので、人種が違うからといってそれを笑いものにするような方が結構いらっしゃるので、それはやっぱり道徳として良くないかなって思う」と一部の“イジり”に苦言を呈しつつ、「（結婚式の）写真が面白いのはわかるよ。王族に見えるとか、すごすぎるみたいなので面白がってくれるのはいいですけど、『ウケる』みたいなのはちょっと違うかなと思う。日本人の見た目じゃないってだけでめちゃくちゃ日本語ペラペラだし日本で生活しておりますので、あんまりお遊び的な感じでイジってもらわないでいただけるとありがたいかなって思います」と理解を求めた。

高槻の所属事務所も公式X（旧ツイッター）で、高槻の結婚相手をめぐり「インターネット上では一部の心ない書き込みや、事実無根の憶測、人種的偏見を含む誹謗中傷が多数確認されております。また、相手の方の写真が無断で拡散されるなど、深刻なプライバシー侵害も発生しております」と報告。「お相手は一般の方であり、芸能活動には一切関わっておりません。その尊厳や人権を著しく侵害する投稿や行為に対して、当社は断じて容認いたしません。今後、当社としましては、タレントおよびご家族の心身の安全と名誉を守るため、悪質な投稿や画像の無断使用等については、状況に応じて専門家の意見も踏まえながら、適切な対応を検討してまいります」と警告した。