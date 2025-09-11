現在ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレントの渡辺直美（37）が、10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。先輩である友近から「反省してほしいこと」をメッセージで受け取った。

番組では、芸人仲間から「反省してほしいノート」として、渡辺にまつわるエピソードなどが読まれた。

友近からは「あんなに唯一無二なのに、SNSやネット民の意見やコメントをすごーく気にしている」と暴露された。渡辺は爆笑し「本当にそのとおり。エゴサエゴサの毎日」と答えた。

渡辺は「自分では客観視できているつもりでも、世間とイメージがズレてきてっていうのがイヤだったので、世間的には私どう見えてるのかなってチェックの意味で見てます」と答えた。

番組プロデューサーの佐久間宣行は「友近さんだけ使ったけど、みんな言ってた。『気にしないで』って」と明かした。

渡辺は「『渡辺直美うるせえ』って言われたら、『次から声抑えめでいってみよう』みたいな。いろいろ試してずっとそれです。デビューのときから」と語った。オードリー若林正恭は「ある意味励みにもなるんだろうね『次こうしよう』とか。あと平気なんだろうね。それだけ長く見れるってことは」と納得した。