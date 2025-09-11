東海豪雨から25年。当時、名古屋市の約4割が浸水。原因は「線状降水帯」の

発生でした。

【写真を見る】名古屋の約4割が浸水…東海豪雨から25年 あの日一体何があったのか？今も住宅に残る爪痕

名古屋市西区中小田井の山本秀雄さん(78)の自宅は、新川の決壊現場から約100メートル。当時、水は自宅の中まで押し寄せました。



（山本秀雄さん）

「床上1メートル20センチくらい（水がきた）」

山本さんが撮影した、当時の自宅の映像には…



（山本さん・2000年9月）

「食器・ウイスキー類全部だめ。サイドボードひっくり返っちゃったか…」





当時の映像に映っていたのは…

（山本さん・きょう）「冷蔵庫は倒れていた」Q.台所の床はどうなっていた？「床はヌルヌル。泥水と混ざっていた」

山本さん宅の2階にお邪魔しました。窓からは新川の堤防が確認できました。



（山本さん）

「（堤防が）切れるとは思っていなかったが、（水が）超えてくるだろうなとは思った」

Q.「やばい」と思って避難した？

「そう」

そして、当時山本さんが水が引いた後に、決壊現場の新川を撮影した映像には…



（山本さん・2000年9月）

「堤防の道路が曲がりくねっていたので工事をやっていたんだよね。こういう状態で水の流れがぶつかって、こちら（の堤防）へ当たって崩れたと…人災だな、これは」

自分の備えは「甘かった…」

映像を撮ろうと思った理由を聞いてみると…



（山本さん）

「生きているうちにこんな災害が来ないと思って」



今も山本さんの自宅前には、当時の爪痕が。



（山本さん）

「消さないようにしているのが、あそこの窓。横に線が入っている」

Q.ここまで水がきていた？

「そう」

あれから25年。当時、水害に対する自分の備えについて「甘かった」と反省する山本さんは、いま…



（山本さん）

「何か起きたらすぐ外に出るのではなくて、今いる場所の状況を確かめようと。隣の人と仲良くしていれば助けてくれる」