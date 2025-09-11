【義姉と！駐車場トラブル】ママ友、感じ悪ぅ〜！イライラするから実家行こ＜第17話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第17話 そしてひとりになった
【編集部コメント】
非常識なふるまいのせいで、ヒカリさんだけでなくママ友からも疎遠にされてしまったエマさん。ですがなぜママ友たちが去っていったのか、エマさんはいまいちわかっていないようです。ヒカリさんから疎遠にされたことには、まだ気付いてすらいないでしょう。あまりにも常識はずれな行動を続けていると、周囲から人がいなくなってしまうのですね。エマさんが自分の過ちに気付く日が、いつか来ますように。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第17話 そしてひとりになった
【編集部コメント】
非常識なふるまいのせいで、ヒカリさんだけでなくママ友からも疎遠にされてしまったエマさん。ですがなぜママ友たちが去っていったのか、エマさんはいまいちわかっていないようです。ヒカリさんから疎遠にされたことには、まだ気付いてすらいないでしょう。あまりにも常識はずれな行動を続けていると、周囲から人がいなくなってしまうのですね。エマさんが自分の過ちに気付く日が、いつか来ますように。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび