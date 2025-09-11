34年ぶり東京世界陸上13日開幕 日本女子は北口榛花の「世界3連覇」に高まる期待 過去のメダリスト＆入賞者一覧も
◆陸上 世界選手権（13日開幕、東京・国立競技場）
東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目となる、陸上の世界選手権は13日に開幕する。9日間にわたる陸上の祭典が幕を開け、計49種目の熱戦の火ぶたが切られる。女子の日本勢ではやり投げの北口榛花（JAL）に「世界3連覇」の期待が懸かる。
昨夏のパリ五輪ではフィールド＆トラックの日本女子選手として初の金メダルを獲得。23年のブダペスト大会、昨夏のパリ五輪との「世界3連覇」を照準に定める。一方で今季は右肘に炎症を抱えており7月の日本選手権も欠場を余儀なくされた。8月下旬に実戦復帰を果たしており、本番に向けて状態を上げている。
今回で世界選手権は4度目の出場。2019年のドーハ大会では予選敗退に終わったが、22年のオレゴン大会では銅メダル。五輪、世界選手権を通じて日本女子のフィールド種目では初のメダル獲得の快挙だった。23年ブダペスト大会では頂点に立ったが22、23年ともに結果的に1投目で決めたパリ五輪とは対照的に、最終6投目での劇的な形で表彰台に上がった。
同時に日本勢は層の厚さも強みだ。今大会も最大3人の出場権を獲得しており、パリ五輪で10位となった上田百寧（ゼンリン）＝福岡県糸島市出身＝は一層の上位を目指す。8月のアジア投てき選手権では2位に入り、62メートル20で4年ぶりに自己ベストもマークするなど上り調整で3大会連続3度目の祭典を迎える。武本紗栄（オリコ）とともに複数入賞も現実味を帯びる手厚い陣容で躍動する。決勝は20日21時5分予定。
女子1万メートルでは廣中璃梨佳（日本郵政グループ）＝長崎県大村市出身＝が上位進出を目指す。21年東京五輪で7位入賞、23年ブダペスト世界選手権でも7位の実力者だが、昨年は負傷で本来の力を発揮できずにパリ五輪も辞退を余儀なくされた。4年前の五輪でまばゆい光を放った同じスタジアムで本来の走りを披露する。初出場の矢田みくに（エディオン）＝熊本市出身＝とともに挑む決勝は、大会初日の13日21時30分開始予定。
女子5000メートルでは1500メートルの2種目で出場する田中希実（ニューバランス）は躍進を誓う。日本選手権を4連覇中で、自身の持つ14分29秒18の日本記録更新にも期待が高まる。山本有真（積水化学）は4月に自己ベストを更新、1万メートルに続き廣中も出場し、まずは予選突破を目指していく。予選は18日19時5分、決勝は20日21時29分開始予定だ。
女子100メートル障害も層は厚い。中島ひとみ（長谷川体育施設）は日本歴代2位まで自己記録を伸ばした30歳。日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）、今年の日本選手権女王の田中佑美（富士通）の3選手で挑む。800メートルでは日本選手権を日本新で制した17歳の久保凜（東大阪大敬愛高）が予選突破を目指す。100メートル障害予選は14日11時28分、準決勝は15日21時5分、決勝は同日22時20分開始予定。800メートル予選は18日19時55分、準決勝は19日20時45分、決勝は21日19時35分開始予定。
女子マラソンは大学時代はサークルに所属していた異色の経歴で注目を浴びた成長著しい小林香菜（大塚製薬）、安藤友香（しまむら）、佐藤早也伽（積水化学）が2019年ドーハ大会以来となる日本勢の入賞を目指していく。14日7時30分号砲。
女子20キロ競歩は初出場した19年ドーハ大会で7位、22年オレゴン大会で6位と連続入賞の実績を持つ藤井菜々子（エディオン）＝福岡県那珂川市出身＝が2大会ぶりの入賞を狙う。日本選手権では3連覇＆日本新記録を樹立するなど好調を維持する。6度目の出場となる岡田久美子（富士通）は集大成の大舞台となる。20日7時30分号砲。
◆陸上・世界選手権日本勢の歴代入賞
▼1983年ヘルシンキ（フィンランド）
入賞者なし
▼1987年ローマ（イタリア）
（6）溝口 和洋 男子やり投げ
▼1991年東京（日本）
金 谷口 浩美 男子マラソン
銀 山下佐知子 女子マラソン
（4）有森 裕子 女子マラソン
（5）篠原 太 男子マラソン
（7）高野 進 男子400メートル
（7）今村 文男 男子50キロ競歩
▼1993年シュツットガルト（ドイツ）
金 浅利 純子 女子マラソン
銅 安部 友恵 女子マラソン
（5）打越 忠夫 男子マラソン
▼1995年イエテボリ（スウェーデン）
（5）鈴木 久嗣 男子400メートルリレー
伊東 浩司
井上 悟
伊藤 喜剛
（7）山崎 一彦 男子400メートル障害
（8）鈴木 博美 女子1万メートル
▼1997年アテネ（ギリシャ）
金 鈴木 博美 女子マラソン
銅 千葉 真子 女子1万メートル
（4）飛瀬 貴子 女子マラソン
（6）今村 文男 男子50キロ競歩
（8）弘山 晴美 女子5000メートル
▼1999年セビリア（スペイン）
銀 市橋 有里 女子マラソン
銅 佐藤 信之 男子マラソン
（4）弘山 晴美 女子1万メートル
（5）高橋千恵美 女子1万メートル
（6）藤田 敦史 男子マラソン
（7）清水 康次 男子マラソン
（8）小幡佳代子 女子マラソン
▼2001年エドモントン（カナダ）
銀 室伏 広治 男子ハンマー投げ
銀 土佐 礼子 女子マラソン
銅 為末 大 男子400メートル障害
（4）松田 亮 男子400メートルリレー
末續 慎吾
藤本 俊之
朝原 宣治
（4）渋井 陽子 女子マラソン
（5）油谷 繁 男子マラソン
（6）胗澤 哲 男子20キロ競歩
（8）森下 由輝 男子マラソン
▼2003年パリ（フランス）
銀 野口みずき 女子マラソン
銅 室伏 広治 男子ハンマー投げ
銅 末續 慎吾 男子200メートル
銅 千葉 真子 女子マラソン
（4）坂本 直子 女子マラソン
（5）油谷 繁 男子マラソン
（6）土江 寛裕 男子400メートルリレー
宮崎 久
松田 亮
朝原 宣治
（7）山口 有希 男子1600メートルリレー
山村 貴彦
田端 健児
佐藤 光浩
▼2005年ヘルシンキ（フィンランド）
銅 為末 大 男子400メートル障害
銅 尾方 剛 男子マラソン
（4）高岡 寿成 男子マラソン
（6）原 裕美子 女子マラソン
（8）末續 慎吾 男子400メートルリレー
高平 慎士
吉野 達郎
朝原 宣治
（8）澤野 大地 男子棒高跳び
（8）山崎 勇喜 男子50キロ競歩
（8）弘山 晴美 女子マラソン
▼2007年大阪（日本）
銅 土佐 礼子 女子マラソン
（5）塚原 直貴 男子400メートルリレー
末續 慎吾
高平 慎士
朝原 宣治
（5）尾方 剛 男子マラソン
（6）室伏 広治 男子ハンマー投げ
（6）大崎 悟史 男子マラソン
（6）嶋原 清子 女子マラソン
（7）諏訪 利成 男子マラソン
▼2009年ベルリン（ドイツ）
銀 尾崎 好美 女子マラソン
銅 村上 幸史 男子やり投げ
（4）江里口匡史 男子400メートルリレー
塚原 直貴
高平 慎士
藤光 謙司
（6）佐藤 敦之 男子マラソン
（6）渕瀬真寿美 女子20キロ競歩
（7）中村友梨香 女子1万メートル
（7）加納 由理 女子マラソン
▼2011年大邱（韓国）
金 室伏 広治 男子ハンマー投げ
（4）鈴木 雄介 男子20キロ競歩
（5）森岡紘一朗 男子50キロ競歩
（5）赤羽有紀子 女子マラソン
（6）堀端 宏行 男子マラソン
（8）谷井 孝行 男子50キロ競歩
（8）海老原有希 女子やり投げ
▼2013年モスクワ（ロシア）
銅 福士加代子 女子マラソン
（4）木粼 良子 女子マラソン
（5）室伏 広治 男子ハンマー投げ
（5）中本健太郎 男子マラソン
（5）西塔 拓己 男子20キロ競歩
（5）新谷 仁美 女子1万メートル
（6）桐生 祥秀 男子400メートルリレー
藤光 謙司
郄瀬 慧
飯塚 翔太
（6）山本 聖途 男子棒高跳び
（8）谷井 孝行 男子50キロ競歩
▼2015年北京（中国）
銅 谷井 孝行 男子50キロ競歩
（4）荒井 広宙 男子50キロ競歩
（7）伊藤舞女子 女子マラソン
▼2017年ロンドン（英国）
銀 荒井 広宙 男子50キロ競歩
銅 多田 修平 男子400メートルリレー
飯塚 翔太
桐生 祥秀
藤光 謙司
銅 小林 快 男子50キロ競歩
（4）丸尾 知司 男子50キロ競歩
（7）サニブラウンアブデルハキーム
男子200メートル
▼2019年ドーハ（カタール）
金 山西 利和 男子20キロ競歩
金 鈴木 雄介 男子50キロ競歩
銅 多田 修平 男子400メートルリレー
白石黄良々
桐生 祥秀
サニブラウンアブデルハキーム
（6）池田 向希 男子20キロ競歩
（6）岡田久美子 女子20キロ競歩
（7）谷本 観月 女子マラソン
（7）藤井菜々子 女子20キロ競歩
（8）橋岡 優輝 男子走幅跳び
▼2022年オレゴン（米国）
金 山西 利和 男子20キロ競歩
銀 池田 向希 男子20キロ競歩
銀 川野 将虎 男子35キロ競歩
銅 北口 榛花 女子やり投げ
（4）佐藤 風雅 男子1600メートルリレー
川端 魁人
ウォルシュジュリアン
中島佑気ジョセフ
（6）藤井菜々子 女子20キロ競歩
（7）サニブラウンアブデルハキーム
男子100メートル
（8）真野 友博 男子走高跳び
（8）住所 大翔 男子20キロ競歩
▼2023年ブダペスト（ハンガリー）
金 北口 榛花 女子やり投げ
銅 川野 将虎 男子35キロ競歩
（5）泉谷 駿介 男子110メートル障害
（5）坂井隆一郎 男子400メートルリレー
胗田 大輝
小池 祐貴
サニブラウンアブデルハキーム
（6）サニブラウンアブデルハキーム
男子100メートル
（6）三浦 龍司 男子3000メートル障害
（6）野田 明宏 男子35キロ競歩
（7）廣中璃梨佳 女子1万メートル
（7）園田世玲奈 女子35キロ競歩
（8）赤松 諒一 男子走高跳び
（8）田中 希実 女子5000メートル