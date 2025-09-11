¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡×·ã¥·¥Öà¤ªµ¤¤ËÆþ¤êáT¥·¥ã¥Ä¸ø³«¤Î25ºÐ½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤¿¤¤¡×
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¤ò¹¥±é¤·¤¿¼ã¼ê¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¤ªÃãÌÜ¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò(24)¡£
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾¾Ê¿·ò(71)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤âCUTE¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡¡¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¡×¡Öº£ÅÙÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬ÌÚ¤Ï2022Ç¯¤ËÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡ÖFirst Love ½éÎø¡×(Netflix)¤ÇËþÅç¤Ò¤«¤ê±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼ã¤º¢¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀøÆþ·»Ëå ÆÃ¼ìº¾µ½ÆÃÌ¿ÁÜºº´±¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎµÀ±ÎÃ¤ÈW¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£