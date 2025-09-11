28歳・加藤沙弥が首位で最終日へ 寺西飛香留は23位 渋野日向子の妹・暉璃子は最終R進出ならず【JLPGAプロテスト第2次予選・C地区】
＜JLPGAプロテスト第2次予選・C地区 3日目◇11日◇有馬カンツリー倶楽部（兵庫県）◇6473ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）プロテスト第2次予選・C地区の第3ラウンドが終了した。
【写真】ヘビを放り投げてご満悦のシブコ
初日から首位に立つ28歳の加藤沙弥が、トータル12アンダーまで伸ばしトップの座を守った。1打差のトータル11アンダー・2位に台湾出身のワン・リーニン、トータル9アンダー・3位タイに秋田光梨、仲村梓が続く。前日首位の千田萌花は後退したものの、トータル6アンダー・10位タイと好位置で最終日に入る。国内男子ツアー初の女性プレーヤー・寺西飛香留はトータル3アンダー・23位タイにつけている。レギュラーツアー通算3勝の神谷そらを姉に持つひなは、トータル1アンダー・34位タイ。同1勝の淺井咲希の妹・美希はトータル1オーバー・44位タイからの浮上を目指す。3日目を終えトータル6オーバー・76位タイまでに入った81人があすの最終ラウンドに進出。渋野日向子の妹・暉璃子（きりこ）はトータル10オーバー・88位タイであすのラウンドに進むことはできなかった。第2次予選は全3地区で実施。A地区（茨城県・静ヒルズCC）は既に終了し、29位タイまでに入った33人が通過した。またC地区と同日程でB地区（千葉県・GC成田ハイツリー）も行われており、各地区の上位者が11月4〜7日にJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)で行われる最終テストに進む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロテスト第2次予選・C地区 3目の結果
プロテスト第2次予選・B地区 3日目の結果
JLPGAプロテスト第2次予選・A地区の結果
小祝さくらが来季シード権を喪失？ 年間義務試合数に足りず…シードを獲得するための方法は
日本女子プロ選手権 暫定成績
【写真】ヘビを放り投げてご満悦のシブコ
初日から首位に立つ28歳の加藤沙弥が、トータル12アンダーまで伸ばしトップの座を守った。1打差のトータル11アンダー・2位に台湾出身のワン・リーニン、トータル9アンダー・3位タイに秋田光梨、仲村梓が続く。前日首位の千田萌花は後退したものの、トータル6アンダー・10位タイと好位置で最終日に入る。国内男子ツアー初の女性プレーヤー・寺西飛香留はトータル3アンダー・23位タイにつけている。レギュラーツアー通算3勝の神谷そらを姉に持つひなは、トータル1アンダー・34位タイ。同1勝の淺井咲希の妹・美希はトータル1オーバー・44位タイからの浮上を目指す。3日目を終えトータル6オーバー・76位タイまでに入った81人があすの最終ラウンドに進出。渋野日向子の妹・暉璃子（きりこ）はトータル10オーバー・88位タイであすのラウンドに進むことはできなかった。第2次予選は全3地区で実施。A地区（茨城県・静ヒルズCC）は既に終了し、29位タイまでに入った33人が通過した。またC地区と同日程でB地区（千葉県・GC成田ハイツリー）も行われており、各地区の上位者が11月4〜7日にJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)で行われる最終テストに進む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
プロテスト第2次予選・C地区 3目の結果
プロテスト第2次予選・B地区 3日目の結果
JLPGAプロテスト第2次予選・A地区の結果
小祝さくらが来季シード権を喪失？ 年間義務試合数に足りず…シードを獲得するための方法は
日本女子プロ選手権 暫定成績