Íë±ÀÀÜ¶á¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÂè1Æü
¡¡¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê11Æü¡¦°ñ¾ë¸©ÂçÀöGC¡á6840¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¹ñÆâ»ÍÂçÂç²ñÂè2Àï¤ÏÍë±ÀÀÜ¶á¤Î¤¿¤á50¿Í¤¬¶¥µ»¤ò´°Î»¤Ç¤¤º¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¸÷´õ¤¬68¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£º´Æ£¿´·ë¡¢¿¹°æ¤¢¤ä¤á¤¬69¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬14¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤Æ4¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤Ï74¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û2²¯±ß¡¢Í¥¾¡3600Ëü±ß¡¢½Ð¾ì132Áª¼ê¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹27.2ÅÙ¡¢ËÌÅì¤ÎÉ÷5.9¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°2640¿Í¡Ë