¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û»°±ºÎ¶»Ê¤¬É½¾´Âæ¤Ø°ÕÍß¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤Î»°±ºÎ¶»Ê¡Ê£²£³¡á£Ó£Õ£Â£Á£Ò£Õ¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£³Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£··î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡Ê£Ä£Ì¡ËÂè£±£°Àï¥â¥Ê¥³Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»ý¤ÄÆüËÜµÏ¿¤ò£¶ÉÃ°Ê¾å¤â¹¹¿·¤¹¤ë£¸Ê¬£³ÉÃ£´£³¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ£²°Ì¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯´¶³Ð¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¸«¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ñ¿´¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ°ìÈ¯¾¡Éé¤Î£Ä£Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÍ½Áª¡¢·è¾¡¤Î£²ËÜ¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¡Ê£Ä£Ì¤ÎÁö¤ê¤ò¡ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÍýÁÛ¤À¤¬¡¢Í½Áª¤È·è¾¡¤¬¤¢¤ë¡£»ýµ×ÎÏ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¡¢¸åÈ¾¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÇ´¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð·ë²Ì¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£Í½Áª¤¬°ìÈÖ¤ÎÆñ½ê¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¡¢·è¾¡¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤ò³Î¼Â¤Ë¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¾¡Éé¤·¤Æ¡¢¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£