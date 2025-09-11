櫻坂46四期生・中川智尋、制服姿で初々しい笑顔 人生初のソロ表紙飾る
【モデルプレス＝2025/09/11】櫻坂46四期生の中川智尋が、11日発売の週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）41号の表紙＆巻頭グラビアに登場。人生初のソロ表紙を飾っている。
【写真】櫻坂46中川智尋、ノースリーブ姿で透明感溢れる美脚披露
櫻坂46の四期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した中川が、同誌に初登場。制服姿で初々しい笑顔を見せる姿から、サイリウムカラーと同じ黄色のワンピースで相棒の“とり吉”とほほえむ姿、ルームウエアを着て大好物のトマトを手に取る姿まで、さまざまなシチュエーションでの中川の姿を楽しめる。
同誌出演にあたり中川は「加入してすぐにこんな素敵な機会をいただけて幸せです！さまざまなシチュエーションで撮っていただけてとっても楽しかったです◆（※◆は正しくは「ハート」）始まったばかりのアイドル人生を一緒に歩んでいただけたら嬉しいです！！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
