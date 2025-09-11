前田愛、手作り弁当披露「卵をオムレツ風に」こだわりも「彩り綺麗」「参考になる」
【モデルプレス＝2025/09/11】元子役で女優の前田愛が11日、自身のInstagramを更新。新学期の手作り弁当の様子を公開した。
【写真】前田愛「高級感があって上品」と話題のそうめん麺つゆ
前田は「お弁当始まっています。今学期もどうにか楽しもう。最近は卵をオムレツ風にしてころんと焼くのが好き。『お弁当おいしかった』の一言、いただきました。やったね！」とコメントし、彩り豊かなおかずが美しく詰められた手作り弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「愛情たっぷり」「彩り綺麗」「参考になる」「料理上手」「お疲れさま」などのコメントが寄せられている。
前田は2009年に歌舞伎俳優の二代目・中村勘九郎（現六代目 中村勘九郎）と結婚。2011年に第一子で長男の三代目・中村勘太郎（本名・七緒八）を出産。2013年に第二子で次男の二代目・中村長三郎（本名・哲之）を出産した。（modelpress編集部）
