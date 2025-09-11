¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ã¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡Ù4K¤Çá´¤ëÅÁÀâÅªÌ¾±é¡¢À¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ï¤É¤¦¼Â¸½¤·¤¿¡©
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ã¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡§DAY2 Sunday 11th August¡Ù¡£ÅÁÀâÅª¥é¥¤¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼PCL¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¡ÖRS+¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÇÁÉ¤ë¡£10·î¤Ë¹µ¤¨¤ëÍèÆü¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÀäÄº´ü¤ò·à¾ì¤ÇÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëËÜºî¡£¤½¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¤È¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¥½¥Ë¡¼PCL¥Á¡¼¥à¤¬¸ì¤ë¡¢¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÎÉñÂæÎ¢
1994Ç¯¡¢¥¢¥é¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥®¡¼¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þÅÀ¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤À²¿¼Ô¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤é¼«¿®Ëþ¡¹¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¤«¤é½Ð¸½¤·¤¿Ææ¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ëÄ¶¿·À±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤Ë¡ØDefinitely Maybe¡Ù¡Ê94Ç¯¡¿Á´±Ñ4°Ì¡Ë¡¢¡Ø(What's The Story) Morning Glory?¡Ù¡Ê95Ç¯¡¿Á´±Ñ1°Ì¡Ë¤È2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÏÈ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÁ´±Ñ¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ø¤ÈµÞÀ®Ä¹¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤ä¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡É¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥¯¥é¥¹¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤¿¤É¤êÃå¤¯¤½¤ÎµðÂç¤ÊÌî³°¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ì¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï2Æü´Ö¤Ç25Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤¬Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤«¤é¥í¥Ã¥¯³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤ÈÅÐ¤êµÍ¤á¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÅÁÀâÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤éBlu-ray¤Ç¤µ¤ó¤¶¤ó´Ñ¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¡£ÍèÆüÁ°¤Ë·à¾ì¤Ç¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤«⋯⋯¤°¤é¤¤¤Î·Ú¤¤µ¤¹½¤¨¤Ç»î¼Ì²ñ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ë¶ÄÅ·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥¢¤È4K²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÊÃÊ¤ËÁ¯ÌÀ¤µ¤òÁý¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¨¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬·å°ã¤¤¡£ÇÈÆ°¤¬¤¸¤«¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥É¥é¥à¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÇ®¡¹¤Î¥Á¥å¡¼¥Ö¥¢¥ó¥×¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼⋯⋯¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë´¿À¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢À¸¤Ç´Ñ¤ë¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
º£²ó¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥½¥Ë¡¼PCL¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤¼¤ÒÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢±ÇÁüÌÌ¤ÏÊ¡À¾¾Å¸¤µ¤ó¡ÊRS+¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¡¢²»¶ÁÌÌ¤Ï·à¾ìÍÑ²»¶ÁÄ´À°¤òÃ´Åö¤·¤¿´äÌ¾Ï©É§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ã¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡§DAY2¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÊPhoto by Jill Furmanovsky¡Ë
¡½¤Þ¤º¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êË¡¤Ç¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤·Ä¾¤·¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡À¾¡§º£²ó¤Î·à¾ì¸ø³«¤ËºÝ¤·¡¢²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖRS+¡Ê¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥½¥Ë¡¼PCLÆÈ¼«¤Î¹â²è¼Á²½¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÈÄ¶²òÁü¥¢¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·4K²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨RS¡Ü¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
´äÌ¾¡§²»¶ÁÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Blu-ray¤Î5.0ch¥Þ¥¹¥¿¡¼²»¸»¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢·à¾ì¾å±Ç¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥µ¥é¥¦¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¤Î²»¸»Ê¬Î¥µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Bass¤ÈDrum¤Î²»¤òÃê½Ð¤·¤Æ¿·¤¿¤ËLFE¡ÊÄã²»¸ú²Ì¡Ë¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎMixºÑ¤ß²»¸»¤«¤é¤ÎºÆ¹½À®¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢Ê¬Î¥µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¹â²òÁüÅÙ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿Mix¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½±ÇÁü¤ÎÁ¯ÌÀ¤µ¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¤µ¡¢¥®¥¿¡¼¤ä¥É¥é¥à¤¬´ãÁ°¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£²è¤È²»¤Îº¹¤Ï¡¢µìÈÇ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ê¡À¾¡§ÆÃ¤Ë¿ÍÊª¤ÎÉ½¾ð¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢·à¾ì¤ÎÂç²èÌÌ¤ÇºÙ¤«¤¤É½¾ð¤ä²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´äÌ¾¡§¡ÖCigarettes & Alcohol¡×¤ä¡ÖSupersonic¡×¤Ê¤É¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°È×¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¸¶È×¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ª¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÂÓ°è¤òÍÞ¤¨¡¢Äã²»¤ÎÅÚÂæ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò·à¾ì¶õ´Ö¤ÇºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¥°¥Ã¤ÈºÝÎ©¤Á¡¢¡Ò´ÑµÒ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤³¤½½é¤á¤Æ¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¡Ó¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÊÕ¤âÁÀ¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¡À¾¡§¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¸ø±é¤Ï25Ëü¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤Î¾ì¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ©ºî°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢Ç®¶¸¤äÂ©¤Å¤«¤¤¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤òºî¶È»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´äÌ¾¡§¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¸ø±é¤Ï25Ëü¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤Î¾ì¤Ç¤·¤¿¡£²»¶ÁÌÌ¤Ç¤â¡¢´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤äÈ¿±þ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÇ®¶¸¤ä¶õµ¤´¶¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤Î²»ÎÌÀßÄê¤Ë¤âºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¡Ö¾®¤µ¤¹¤®¤º¡¢Âç¤¤¹¤®¤º¡×¤È¤¤¤¦ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ö
Ã±¤Ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ÎÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤é¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¡Ø¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡Ù¤ò·à¾ì¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤Ù¤¤«¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¹Í¤¨È´¤¤¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡£¤¤¤è¤¤¤è³«ºÅ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÀ¸¡¹¤·¤¯¥é¥¤¥Ö¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¾ìÆâ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¼ã¤¥Ð¥ó¥É¤¬¸ò´¿¤·¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«µ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Â¬²ÄÇ½¤Ê¤ªÌóÂ«¤À¤é¤±¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï²¿¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤È¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢Ä»È©¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤éÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¡À¾¡§¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ1Ëç¥Ù¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Çºî¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´ÑµÒ¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿É½¾ð¤äÇ®¶¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äSNS¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢½ã¿è¤Ë²»³Ú¤Ç²ñ¾ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ò·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÄÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
´äÌ¾¡§ÀäÄº´ü¤ÎÇ®¶¸¤ò¡¢±ÇÁü¤È²»¶Á¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëËÜºî¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâ¤ÎÌë¤òºÆ¤ÓÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ø¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ
²þ¤á¤Æ4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ç´Ñ¤¿¡Ø¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡Ù¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¡¼¤¬¥¢¥é¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¥ê¥º¥àÂâ¤¬°ÂÄê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î»õ¼Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡ÖRoll With It¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥É¥é¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£½é´ü¤Î±éÁÕ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀÇò¤À¤·¡¢¥ê¥¢¥à¤ÎÀ¼¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ë¥ê¥¢¥à¤ÎÁÇ¹Ô¤¬¸¶°ø¤ÇºÇÄã¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÎÈà¤é¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹2ÆüÌÜ¡¢8·î11Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤ÀÉ½¾ð¤Ë¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¹¤é»Ä¤ë¥ê¥¢¥à¤È¥Î¥¨¥ë¤ÎMC¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥¬¥¤Ã¤Ý¤µ´Ý½Ð¤·¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤®¤ê¤®¤ê¤ÎÈ¯¸À¤«¤é°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¼Â¤Ë¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÂçÉñÂæ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éµÒ¤Ë¼ò¤Î°û¤ß¤¹¤®¤òÃí°Õ¤¹¤ë¥í¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ó¤Æ¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¤Î¤Ã¤±¤«¤é¥Î¥¨¥ë¤¬¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÈ¯¤¹¤ëÍÌ¾¤Ê¸ÀÍÕ¡¢¡ÖThis is history!!¡Ê¤³¤ì¤ÏÎò»Ë¤Ê¤ó¤À¡Ë¡×¤«¤é¤·¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Î³Î¼¹¤ò±Û¤¨¤Æ¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¸½ºß¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï·»Äï¤È¤â¤ËMC¹µ¤¨¤á¡¢Åö»þ¤È¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¸«Èæ¤Ù¤ë¤Î¤â°ì¶½¤À¤í¤¦¡£
²¿¤·¤íÌ¾¶Ê¤À¤é¤±¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤À¤«¤éÌ¾¾ìÌÌ¤â¤Æ¤ó¤³À¹¤ê¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏ¢Â³¤È¸À¤¨¤ëÆâÍÆ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¹¡¦¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖRound Are Way¡×¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¾åµ¡·ù¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ê¥¢¥à¤Î²Î¤¤¤Ã¤×¤ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤À¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¡ÖUp In The Sky¡×¤Þ¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÌ¯¤Ï¼Â¤Ë¸«»ö¡£¥Î¥¨¥ë¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤â¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ°¤Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Î¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹Æþ¤ê¤Ç²Î¤ï¤ì¤¿¡ÖWhatever¡×¤Ë¤âÁÇÄ¾¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£¼«Âð¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª´Ä¶¤Ç¤Ï²¿¤È¤Ê¤¯Î®¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹ë²Ú°¼à¥¤Ê±éÁÕ¤òÂç²»ÎÌ¤ÇÄ°¤¯¤È¡¢¥ê¥¢¥à¤Î²Î¤ÎÎÉ¤µ¤È¶¦¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤â¤Ï¤ä¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¤Î¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿·èÄêÅªÌ¾¾ìÌÌ¤¬¡¢¡ÖChampagne Supernova¡×¤Ç¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¤È¤Î¶¦±é¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î4·î¤Ë¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥º¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¸¥ç¥ó¤¬¹õ¤Î¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¸½¤ì¤ëÎ©¤Á»Ñ¡¢¼«Á³¤ÈÁ´¿È¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£2022Ç¯¤Ë¥ê¥¢¥à¤¬¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¸¥ç¥ó¤Ï¤³¤Î¶Ê¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡õ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¥¯¥ï¥¤¥¢¤¬¥³¥é¥Ü¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢96Ç¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÃ¯¤â¿®¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¨¾å·ÇÆ°²è¤Ï¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ã¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡ÙDAY1
¤Þ¤¿¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢96Ç¯Åö»þ¤ÏÀ©ºî¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBe Here Now¡Ù¡Ê97Ç¯¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖMy Big Mouth¡×¤òÁá¤¯¤â±é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ç¿ïÊ¬²á¾ê¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¡ØBe Here Now¡Ù¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¡É¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡É¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡ÖMy Big Mouth¡×¤«¤éÌ´ÁÛ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
´ñÀ×¤Î¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿º£¤Ï¡¢¥ê¥¢¥à¤¬¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Î¥¨¥ë¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤Ç¡¢·»Äï¤ÎÀ¼¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¤¬Â¿¤¤¤³¤ÎÆü¤Î±éÁÕ¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤â´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤ÎÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡¢Ì´¤ÈÌî¿´¤Ë°î¤ì¤¿¥¤¥±¥¤¥±¤Î¥ê¥¢¥à¡õ¥Î¥¨¥ë¤¬¡¢Âç´Ñ½°¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡ÄÊ¸»úÄÌ¤êÌ´¤Î°ìÌë¤È¸À¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ò¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦2025Ç¯¤Îº£¤³¤½¡¢·à¾ì¤Ç¶ù¡¹¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø¥ª¥¢¥·¥¹¡Ã¥Í¥Ö¥ï¡¼¥¹1996¡§DAY2 Sunday 11th August¡Ù
¡Ú·à¾ìÍÑ4K¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Û
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
´Õ¾ÞÎÁ¶â¡§°ìÈÌ2,300±ß¡¿³ØÀ¸¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó112Ê¬
À©ºîÇ¯¡§2021Ç¯
ÇÛµë¡§¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë
¶¨ÎÏ¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¥º
© Big Brother Recordings Ltd
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.culture-ville.jp/oasisknebworth0811
¡ØComplete Studio Album Collection¡Ù ¡ã8CD/14LP¡ä
Á´¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à7ºî¤Ë¡ÉÎ¢¥Ù¥¹¥È¡É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿8ºîÉÊ¤òÌÖÍå¤·¤¿´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È
¹ØÆþ¡§https://bio.to/Oasis_csacRS
¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥í¡¼¥ê¡¼¡§30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù
2025Ç¯10·î3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¿·¤¿¤Ê¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó5¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¡¸ÂÄê2CD¡¿¢3LP¡¿£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î3·ÁÂÖ¤ÇÅÐ¾ì
¾ÜºÙ¡§https://www.sonymusic.co.jp/artist/Oasis/info/575184
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØTime Flies...1994-2009¡Ù¡Ê2CD¸ÂÄê»ÅÍÍ¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼È×¡Ë
È¯ÇäÃæ
¹ØÆþ¡§https://sonymusicjapan.lnk.to/Oasistf9409AW
¥ª¥¢¥·¥¹ÍèÆüµÇ°¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://oasislive25.jp
ÆüËÜÍ£°ì¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¡ÖOasis Live 25 JAPAN Official Online Store¡×
https://items-store.jp/oasis2025
½ÂÃ«¡¦MIYASHITA PARK¤Ë¤Æ¡¢ÍèÆüµÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ·èÄê¡ª
¢¨¾ÜºÙ¤Ê³«ºÅÆüÄø¡¦ÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½Í½Äê
