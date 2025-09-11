ことしは「敬老の日」と「老人の日」が、同じ9月15日になります。この日を前に福岡市の高島市長が、ともに大正生まれの夫婦の長寿を祝いました。夫婦は、まもなくそろって100歳を迎えるということです。

福岡市中央区に住む、繁木キスミさん（99）と朋之さん（99）夫婦は、ともに1926年、大正15年生まれです。キスミさんは来年1月、朋之さんは来年3月に100歳を迎えます。





福岡市の高島市長は11日、夫婦のもとを訪れ長寿を祝いました。仕事を通じて知り合ったという2人は、結婚してから70年近くたつということです。仲良く過ごす秘訣を聞かれると。■繁木キスミさん「ケンカもしますよ。でもね、優しい。あまりケンカもしない。私の方が強い。」キスミさんは、99歳になって新たに挑戦したことを報告しました。■キスミさん「私は生魚がだめだったけれど、4月ごろにちょっと食べたらおいしかった。99歳で初めて生魚を食べた。」

一緒によく旅行に出かけていたという夫婦は、まもなく迎える100歳をそろって祝うことを目標にしています。



■キスミさん

「秘訣は特別にないけれど、ちょろちょろ歩き回って、よく食べて、よく寝る。100歳以上まで、110歳まで頑張りなさいと言われれば頑張る。」

福岡県によりますと、9月15日時点の県内の100歳以上の高齢者は4295人で、過去最多を更新するとみられています。また、女性の最高齢は112歳、男性の最高齢は106歳です。



皆さん、これからも元気で長生きしてください。