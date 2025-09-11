ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス「ディズニープラス」を、年額プランで最大5,300円OFFで提供する期間限定割引キャンペーンを、9月11日16時～28日15時59分までの期間限定で実施する。

割引キャンペーンでは、通常11,400円の「スタンダード年額プラン」を初年度31％ OFFの7,900円、通常15,200円の「プレミアム年額プラン」を初年度35％ OFFの9,900円で提供。「月額プランの7か月間の利用料金未満の金額で、1年間お得にディズニープラスを始めていただける」という。

対象は、ディズニープラスの新規加入者または条件を満たす再加入者、既存会員で18歳以上かつディズニープラス公式サイトからの加入者。詳細は公式サイトまで。

なお、1年が経過した後、サブスクリプションはその時点で有効な年額料金で毎年自動更新され、自動更新は解約するまで継続される。

(C)2025 Disney

ディズニープラスでは、全世界興行収入10億ドルを達成した実写映画「リロ＆スティッチ」を9月17日から配信開始するほか、完全新作アニメシリーズ「キャッツ♥アイ」を9月26日から独占配信。

10月29日には、ディズニーヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターが織りなす学園アドベンチャーゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のコミックをベースとしたアニメ「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」を独占配信する。

