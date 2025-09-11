9月15日の「敬老の日」を前に11日、山形市の佐藤市長が市内の男性の長寿を祝いました。



山形市の佐藤孝弘市長から祝い金を受け取ったのは、山形市桜町に住む金子栄作さんです。



市長「健康で長生きする秘訣を教えていただけますか」

金子栄作さん「秘訣は何もありません。出された食べ物はきれいに食べて、手を合わせて『ありがとさま』と言っている。育ててくれたおふくろの言葉を守ってきただけ」





金子さんは1926年・大正15年生まれでことし数え年で100歳になりました。4世代8人で山形市に住んでいる金子さん。ひ孫から花束を渡されると…金子栄作さん「うれしい」金子さんが普段楽しみにしていることは。金子栄作さん「家族そろってみんなで喜んでご飯を食べることが何よりも楽しい」週に1回家族そろって4世代でご飯を食べる金子さん。さらに妻・よしのさんも来年数え年で100歳。普段から仲がいいといいます。松下香織アナウンサー「喧嘩はしますか？」金子さん「喧嘩は一回もありません。俺を指導してきたのはばあちゃん」松下アナウンサー「おばあちゃんがいたからおじいちゃんがいる？」「俺の所にばあちゃん来てから俺は立派になった。これだけです」松下アナ「素敵ですね」よしのさん「おかげさまで」「今度は110歳まで元気でいないと・・」「先々わからないから毎日お願いしますって言ってるだけお天道様に」山形市でことし、数え年で100歳を迎えたのは、男性23人、女性150人の合わせて173人で、最高齢はいずれも数えで男性が106歳、女性が109歳だということです。