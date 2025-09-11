（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）

ここからは私･鳥海がお伝えします。静岡駅前に2024年「M20」という複合ビルがオープンしましたが、ここがまたすごい施設だったんです。



13店の飲食店が入っていますが、静岡ではまだ珍しい全国の人気店や世界の味を楽しめる店などかなりレベルが高い店が集まっているんです。そこで、今回は私が実際に食べてその魅力をみなさんにお伝えしたいと思います。





静岡駅から地下通路から歩いてきましてセノバの方へ向かっている途中に新しい商業施設ができたということなんですが、海外のおいしいグルメがどうもあるということで噂をききつけた。本当においしいかどうかこれから鳥海が検証していきたいと思います。では行ってきます。楽しみだな。静岡駅前の御幸町に去年誕生した複合ビルその名も「M20」。この場所が“御幸町20番地”ということで、この名前が付いたそうで、中には学校やオフィス、子どもの遊び場施設もあります。そして、地下1階から2階には商業施設が入っていて“ヒトやモノが交差する”という意味で「cosa（コーサ）」と名付けられています。現在は飲食店13店舗が並び、どの店もかなり実力派ということで、気になるグルメをチェックしていきたいと思います。コーヒー店もある。知らなかった。こっちは居酒屋も。これまでもこの辺を歩いているんですけど、まだまだ本当に知らないお店がいっぱいあって、探索するのには楽しい。ちょっとなんのお店かわからないですが、雰囲気のよさそうなお店を見つけてしまいまして、おいしそうな雰囲気がありますので中に行ってみたいと思います。店内はカウンターだけのシンプルでオシャレな雰囲気で、どんなグルメが食べられるか期待が膨らみます。こちらどんな料理を提供されているんですか？（汽[ki:]静岡 川上 梓さん）「レバノン料理」レバノン料理！？中東、トルコの少し南になるかと思いますけどレバノン料理をやられるきっかけはなんですか？（汽[ki:]静岡 川上 梓さん）「オーナーの弟がずっと海外にいた。海外ではレバノン料理のお店が多い。日本に少ないということと、出身が京都で京野菜をつかったらおもしろいではないのかっていうのがきっかけ」オーナーはミシュランに選ばれるほどの腕の持ち主で、地元･京都で始めたのがレバノン料理の店「汽[ki:]」。全国から客がやってくる人気店ですが、その2号店を出店するのに選んだのが静岡だったのです。店のシンボルでもある大きな窯を使って作る「レバノン料理」というのが…。いや～すごい。（汽[ki:]静岡 川上 梓さん）「チキンファラフェルというプレートです。白いソースが大豆ベースでできたアイオリソースフムスといって、ひよこ豆をペーストにした」これはね、トルコでいっぱい食べた。（汽[ki:]静岡 川上 梓さん）「2種類のソースをパンの内側に塗って」お肉を中に2個ぐらい入れちゃおうかな。好きなものを詰めて食べるそうですが、どれもおいしそうでたくさん入れちゃいました。ソースのクリーミーさっていうのがモダンな感じの中東の味だな。サウジアラビアやトルコの料理を食べているが、それに近い。このパンもおいしいですね。（汽[ki:]静岡 川上 梓さん）「そうですね毎朝店内で焼いてます。その色は野菜を多く使うので端材を窯で炭にして練り込んでいます」食べる部分によって味が変わるので毎回、違う味が楽しめます。ｑさらに、窯で作るオリジナルのデザートも大人気とのことで…。（汽[ki:]静岡 川上 梓さん）「こちらがローストバナナです」見てくださいこれ。ローストバナナということで、なかなか見ないですけど楽しみだな、うん。釜の香りが全体にいきわったっている。釜のずごさを感じる。普通のオーブンでは絶対にでない味。うんおいしい。これ食べた方がいいよ。絶対にわざわざ来る意味がある。続いて向かったのは…。さっき通りかかって気になるお店があった、ここだ。こんにちは。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「いらしゃいませ」静岡ここだけ“ガチ中華”って言葉がすごく気になっていて、僕の大好きな羊肉をつかっているということなんですが。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「中国の東北地方の家庭料理」3月にオープンした「好香味坊(ハオシャンアジボウ）」中国の裏路地にある店をイメージしたということで、羊肉を使った“ガチ中華”の味が気になります。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「おまたせしました麻婆豆腐です」きました、きました。かなりボリュームありますね。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「中国は量が多い」いただきます。うん！？羊の肉の量が多い。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「たっぷりと使わせていただいております」羊肉だと、かみながら味わう具だくさんの麻婆豆腐。本場仕込みの特製ジャンに羊肉をごろっと使用した、本格派でとことん“ガチ”にこだわった麻婆豆腐です。激辛というよりは、いい辛さ。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「辛み成分でいったらサンショウが一番強い」いや～おいしい。さらに、一番人気というラムの串焼きもいただきました。おいしい味わい深い食感。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「主に肩の肉」「肩」なんだ。実際に体を動かしているところのお肉。この上にのっているスパイスがすごくおいしい。（好香味坊 繁田 朱瑠さん）「これはクミンをメインに一味唐辛子、ゴマ隠し味でコショウが入ってます」これはお酒と合うし“ガチ”ですね“ガチ”のラムって感じが絶対、紹興酒だ。まだまだ行きますよ！！続いてのは、私が以前から気になっていた店。ここを通って地下道から静岡駅に行くことが多くて、実はこちら結構前からあるな～っとこちらのピザ外から見ているだけでもおおきいぞ。ｒこちらの「PIZZA SLICE」が気になっていたのはディスプレイされているピザのサイズに驚いたからなんです。でかいですね！（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「ニューヨークスタイルのピザで直径50cm」50cmm！？一番人気は？（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「サラミのペパロニのピザが一番人気」直径50cmもある巨大ピザ、作るところを見せてもらうと。これは、だれもができる感じではないですね。（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「そうですね少し練習が必要です」静岡に出店されたきっかけは？（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「東京からも一時間圏内で、すごく魅力的な場所だなと地方初出店初出店の場所としてはいい場所だと思って決めました」東京を中心に展開する「PIZZA SLICE」。そのこだわりは“ザ！シンプル”ということで、ペパロニのピザに使うのはトマトソースとたっぷりのチーズ、そしてサラミのペパロニのみ。（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「今回はチーズとペパロニチーズとペパロニハーフ＆ハーフで焼かせていただきます」そして、400℃のオーブンで一気に焼き上げていきます。チーズがいい感じに溶けてきましたよ。（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「お待たせしましたランチセットです」いい感じに焼けて色もよくて僕の大好きな薄い。生地さっそくいただきます。うん。めっちゃくちゃおいしい。食べやすいですね。日本人は具を入れがちですけど、ニューヨークはシンプルなものが多い（PIZZA SLICE 猿丸 浩基さん）「そうですねニューヨークの人はシンプルなものが好き。ぼくもそれをニューヨークで勉強してきたので伝えたいなと思って」これから涼しくなってきて、みんなでピザパーティー盛り上がること間違いなしですね。（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）わーどれもおいしそうでしたねー。（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）そうですね。私も実はセノバから静岡駅に向かう途中に、そこを通ってこのビルを通ってから駅の方に向かってたので、よく通っていたんですが、こんなに飲食店が本格的なものが集まっていたというのはかなり驚いたのですが、徳増さん、何か気になったお店ありましたか?（徳増 ないる キャスター）いや…もうレバノン料理が静岡で食べられるというのは、ちょっと驚きでしたね、おいしそうでしたね。（コメンテーター 航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）そうですね、本当に、ここおいしいし、結構モダンな味付けになっていますので、かなり結構おいしく食べていただけると思います。このバナナが本当に絶品です。これだけ食べにでも行きたいなという風に思いますし、こちらの羊肉の麻婆豆腐もおいしかったりというところで…静岡にいながら本当に世界を旅行したようなガチの料理、そしてこのピザも大きくて、これ大きいのを丸ごとホールで買うこともできました。カットした形で飲み物とセットしたものも売っていますので…、静岡でこれほどの施設が誕生した。これを目的に人が多く訪れるという、そういったような集まる場所になってくるかなと思います。ちょっと気になるお店が多すぎて、きょうは1階部分だけご紹介してしまいましたがまだ2階のところも訪れてますので、また、次回ご紹介したいなと思います。またそれ次回ご紹介したいなという風に思います