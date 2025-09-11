■娘に我慢をさせていることはわかってるけど…けれども、彼女の言葉に、少しずつ、引っかかる言葉が増えてきた。「優菜ちゃんの送迎って、いつも朝早くて夜も遅いでしょう？」ズキンと心が痛む。優奈に我慢させていることはわかっている。けれど、私も夫も働かないと今の生活を維持できない。彩乃さんに悪気があるわけじゃない、ただの世間話の延長。けれど……「私は毎日お迎え行けるから、先生ともいろいろ話せて安心なの。やっぱり、子どもは“そばにいる時間”が大事よね」

■専業主婦ママの言葉に逃げ出したくなり…笑顔で言われるその言葉が、じわじわと胸に刺さるようになっていく。私が娘のためにしていることは、間違っているのだろうか？自分を責めるような気持ちが、胸の奥に静かに芽を出す。何か言わないと、とも思うのに、言葉に詰まる。「ーーっ、すみません。もう行かないと」「あら、そうよね。ごめんなさい」にこやかに手を振って見送る彩花さんを背に向け、私は逃げ出すことしかできなかった。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)