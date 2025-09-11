内画を制作する張広忠さん。（淄博＝新華社配信）

【新華社済南9月11日】中国山東省淄博（しはく）市に3代にわたって中国特有の伝統工芸「内画」の技術を守り革新を続ける親子がいる。

淄博市博山区にある内画張芸術館で81歳の張広忠（ちょう・こうちゅう）さんが絵筆を振るっている。

張鵬さんの内画作品「八駿図」。（淄博＝新華社配信）

絵を描くことが好きだった広忠さんは1964年、試験に合格し博山美術琉璃廠の内画部門所属となった。地元に伝わる魯派内画は、中国内画の四大流派の一つで、国家級無形文化遺産にも指定されている。その特徴は、特製の内画用の筆を豆粒ほど小さな口から差し入れ、鼻煙壺（びえんこ、嗅ぎたばこを入れる小型容器）の内部に向きを反転させた精緻な絵を描くという独自の技法にある。

内画制作の分野において、広忠さんは得意とする中国画の技術を存分に発揮した。その影響を受け、息子の張鵬（ちょう・ほう）さんも内画芸術の世界へ進んだ。

内画を制作する張鵬さん。（淄博＝新華社配信）

張鵬さんは伝統を受け継ぎながらも大胆に革新を加え、瑠璃（ガラス）工芸の焼成技術と内画を融合させることで、「多彩瑠璃内画瓶」という新たな芸術形式を生み出した。

張家の3代目となる張鵬さんの息子、張鑫泰（ちょう・きんたい）さんは、若者らしいやり方で内画に新たな活力を吹き込んでいる。鑫泰さんは四季をテーマにした内画の香水瓶をデザインした。瓶の内側にはそれぞれの季節の花が描かれている。美しさと実用性を兼ね備えたこの香水瓶は、発売と同時に若い消費者の人気を集めた。（記者/朱暁光）

張広忠さんの内画作品「四季山水」。（淄博＝新華社配信）

孫の張鑫泰さんに内画制作を教える張広忠さん（右）。（淄博＝新華社配信）

内画を制作する張鑫泰さん。（淄博＝新華社配信）