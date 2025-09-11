宮野真守、アルバムタイトル「FACE」に決定でジャケット＆アーティスト写真公開 あすから「R.P.G」先行配信
俳優・歌手としても活躍する声優の宮野真守が、約3年ぶりとなる8thアルバムを11月19日にリリース、そのタイトル「FACE」とジャケット写真が公開された。また、あす12日から先行配信第2弾として「R.P.G」がデジタルリリースされる。
【写真】宮野真守が2人!?『FACE』通常盤ジャケット
これまでも役者として培った表現力で、さまざまな思いを音楽に昇華してきた宮野。今回のアルバム「FACE」にはその変幻自在で多面的な魅力が凝縮されており、タイトルとあわせて公開されたジャケット写真においても、アシンメトリーなアートメイクや自分自身と向かい合う2人の宮野真守の姿から、多彩で多面的な宮野のエンターテインメント性が見て取れる。初回限定盤・通常盤で異なったアプローチのジャケット写真になっているため、それぞれの良さが楽しめる。
また、各店舗の特典写真も合わせて公開。一部店舗では早期予約特典も実施をしており、9月15日までに予約をするとミニフォト（3枚セット）がプレゼントされる。
さらに、あす12日からはこの8thアルバムからの先行配信第2弾として「R.P.G」がデジタルリリースされる。RPGゲーム風のグラフィックで表現したジャケット写真がすでに公開中。8月にリリースされTikTokを中心に人気を博している第一弾「ジャンプしてみて」に続き、宮野の新しいアプローチを目指した楽曲になっている。
