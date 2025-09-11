大橋和也×畑芽育、お互いの知られざる素顔明かす 『君がトクベツ』をオマージュした両面ピンナップも
なにわ男子・大橋和也が、11日発売の『女性セブン』31号（合併号／小学館）に登場する。
一般人×芸能人の恋愛を描いた人気コミック『君がトクベツ』が、映画化に続いて連続ドラマ化が決定。映画＆ドラマと長期間の撮影を通して絆を深めた畑芽育と大橋が、撮影現場で発見したお互いの知られざる素顔について明かしている。
また、グラビアでは、作品にまつわるシーンのオマージュにも挑戦。大橋は本人としてはもちろん、劇中のアイドル・皇太としての顔も見せている。
付録は、『君がトクベツ』をオマージュした両面ピンナップ。コミック表紙の再現と、映画版に登場した桐ヶ谷皇太のソロ写真集の表紙を大橋が再現したスペシャル仕様となっている。
