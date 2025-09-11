『おそ松さん』×『オリバーな犬』異色のコラボ 描き下ろしコラボビジュアルが公開
テレビアニメ『おそ松さん』第4期と、俳優のオダギリジョーが出演のほか脚本・監督・編集を手掛ける、映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』（26日全国公開）との異色のコラボが決定。描き下ろしコラボビジュアルが公開された。
【画像】『おそ松さん』人気エピソード投票結果
『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』は、警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松壮亮）にだけ、相棒の警察犬オリバーが“酒・煙草・女好き”な犬の着ぐるみ姿のおじさんに見えてしまう──という奇抜な設定の物語。その着ぐるみのオリバーをオダギリ自身が演じることで話題となったドラマが映画化したもの。
コラボビジュアルでは、映画の鍵となる「開けてはいけない不思議なドア」にちなみ、不思議なドアを通って『おそ松さん』の世界に迷い込んだオリバー。さらに、ハンドラー・青葉一平と同じ狭間県警の制服を着た6つ子たちも登場し、まさかの“6つ子が県警に就職!?”という奇妙でユニークな世界が描かれた。
さらに、コラボグッズの販売が決定。詳細は後日発表される。
