¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¡23Æü³«Ëë¡¡PG1¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÈªÅÄÂÁ°ì¡¡ÄºÅÀ¸«¿ø¤¨¡ÖÁö¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡23¡Á28Æü¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè12²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÈªÅÄÂÁ°ì¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬11Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÛÃæÅç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï2021Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³5ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£¶ÍÀ¸¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÏÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£µÜÅç¤Ç¤ÏÁ°²ó½Ð¾ì¤·¤¿23Ç¯9·î¤Î°ìÈÌÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÅç¤Î¿åÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÁ°¤À¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï11Í¥½Ð¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î3V¡£¡Ö½ÐÂÃæ¿´¤Ë¡Ê¥Ú¥é¤ò¡ËÃ¡¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áö¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¡×¤È26ºÐ¤ÏÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÏ¢Æü¡¢¸ø¼°YouTubeÈÖÁÈ¡Ö¥Ö¥Ã¤Á¤®¤ê¥£¡ª¡ª¡×¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¡£ËÜ¾ì¤Ç¤Ï25Ç¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Ê28Æü¡Ë¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Çä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ï75²¯±ß¡£