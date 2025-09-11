Ã»µ÷Î¥¥Ü¥ë¥È¤µ¤ó¡ÖÆüËÜ¤Ï¶¯¤¤¡×¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¥ê¥ì¡¼¤Ë´üÂÔ
¡¡Î¦¾åÃË»ÒÃ»µ÷Î¥¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡á¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡á¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥×¡¼¥Þ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢13Æü³«Ëë¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ø¡ÖÆüËÜ¤È¸À¤¨¤Ð400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶¯¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯Âç²ñ¤Ç¼ùÎ©¤·¤¿100¥á¡¼¥È¥ë¤Î9ÉÃ58¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤Î19ÉÃ19¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¿·µÏ¿ÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÁ´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Ë¤ä¤ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖµÏ¿¤Ï¾ï¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£