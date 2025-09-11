「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）

ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕し、女子１次リーグが行われた。五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、２戦目で２４年日本選手権女王のＳＣ軽井沢クラブを１３−４で下した。この日の午前に行われたフォルティウス戦に続き、開幕２連勝。上位２チームによる決勝進出に王手をかけた。

序盤から主導権を握り続け、第４エンドからは怒濤（どとう）の４連続スチール。３度の３点のビックエンドを作るなど１３−４で完勝し、リード吉田夕梨花は「朝とは違ったアイスだったので、まだ調整が必要かなという部分もあるけど、自分たちが取りたいタイミングで点を取れた」とうなずいた。

会場には夫でスピードスケート男子日本代表の新濱立也（高崎健康福祉大職）が、早朝から４００キロの道のりを運転し、応援に駆けつけた。吉田夕は「そうなんですか」と笑みを浮かべつつ、「大会中は自分たちに集中だったので声をかけることもないですし、『楽しんでおいで』という言葉だけ（かけてくれた）」と感謝した。