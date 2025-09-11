10月1日より中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト枠で放送がスタートする、前田公輝と水沢林太郎のW主演ドラマ『おいしい離婚届けます』のメインビジュアルとティザー映像が公開された。

参考：村重杏奈、入山法子、竹財輝之助、前田公輝×水沢林太郎『おいしい離婚届けます』出演決定

本作は、法では結ばれない2人が問いかけるヒューマンリーガルドラマ。公私共にパートナーの弁護士・音喜多初と探偵・伊勢谷海。法的に結ばれることが叶わない彼らは、パートナーの裏切りに苦しむ人のため、離婚弁護を請け負う。戦うは、好感度の裏で後輩女子アナを次々と襲う“下劣な有名司会者”、同性の恋人を裏切り、なぜが異性との結婚を選んだ“気まぐれ女”など曲者ばかり。そしてついには、“死者からの離婚依頼”が。2人が導く「おいしい離婚」とは。

クセ者で頭脳明晰な離婚弁護士・音喜多初を前田、初と同棲中で人懐っこく愛されキャラの探偵・伊勢谷海を水沢がそれぞれ演じる。また、初と海の前に突如現れた謎の少女・杏奈役で増田梨沙が出演する。

公開されたメインビジュアルは、リーガルドラマらしからぬ、白を基調としたやわらかいデザインに。“様々な愛の形”をカラフルな淡い色合いで表現し、その中で、音喜多初（前田公輝）、伊勢谷海（水沢林太郎）、杏奈（増田梨沙）が笑う様子が描かれている。

あわせて公開されたティザー映像には、相手の不倫を理由に「1週間で離婚したい」と訴える好感度タレントの妻や夫を友人に寝取られた女、すぐにでも夫と別れたい妻と不倫相手と絶対に別れさせたい夫など、様々な理由で離婚したい依頼者が登場。依頼者のためなら戒告処分もいとわず奔走する前田演じる初、変装を駆使して離婚に有利な証拠を集める水沢演じる海の姿も確認できる。はたして、法で結ばれない2人はどんな結末を迎えるのか。

また、第1話から第6話に出演するゲストキャストも発表。タレントで西内昌大の妻・及川真央を野村麻純、タレント事務所「西内プロジェクト」の代表兼キャスターで及川真央の夫・西内昌大を阿部翔平、西内プロジェクト所属のキャスター真島沙耶を宇野愛海、塩崎ミカの友人・二村彩香を山谷花純、二村彩香の友人・塩崎ミカを行平あい佳、二村彩香の夫・二村竜也を長友郁真、塩崎ミカの夫・塩崎拓馬を入江甚儀、小さな工場の社長・所聡を平原テツ、所聡の妻・所涼子を中島亜梨沙、ロータス乳業の社長・榎本雅也を萬浪大輔がそれぞれ演じる。

（文＝リアルサウンド編集部）