今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の結果に左右されることになりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４７円３０銭～１４８円５０銭。



市場では米ＣＰＩについて、前月比の上昇率が０．３％（７月は０．２％）、前年同月比では２．９％（同２．７％）で、エネルギーと食品を除くコアの前月比の上昇率は０．３％（同０．３％）、前年同月比では３．１％（同３．１％）と予想されている。想定以上のインフレ進行となれば、９月会合での利下げ幅縮小の見方が浮上し、ドルの買い手掛かりとなるだろう。



ただ、日銀の追加利上げ観測から積極的には円を売りにくく、ドル円相場の重荷となりそう。米ブルームバーグ通信が３～１０日に行った調査によると、日銀の追加利上げのタイミングについて年内を予想するエコノミストが約６割に増加しているという。なお、今晩に開かれる欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会は２会合連続で利下げが見送られる公算だが、ラガルドＥＣＢ総裁が記者会見で利下げサイクルの終了を示唆するかどうかが注目される。



出所：MINKABU PRESS