東京証券取引所が１１日に発表した９月第１週（９月１～５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１３１４億４５８５万円と３週ぶりに買い越した。前週は３０３１億５４３０万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は６９億円の売り越し。現物・先物の合計では１２４４億円と２週ぶりに買い越した。前週は６３６０億円の売り越しだった。



現物での個人投資家は１６５７億８３１０万円と３週連続の買い越し。信託銀行は４２２０億６２１１万円と２週連続で売り越した。事業法人は３２５２億９９８５万円と２３週連続で買い越した。



この週の日経平均株価は終値ベースで３００円（０．７％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS